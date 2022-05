Urserntal Verein Wald und Klima pflanzt bald erste Bäume im Urserntal An der ersten Vereinsversammlung konnte ein Gewinn von über 230'00 Franken präsentiert werden.

Der Verein Wald und Klima Ursern hat sich nach einem erfolgreichen ersten Tätigkeitsjahr vergangene Woche zu seiner ersten ordentlichen Vereinsversammlung getroffen. Rund 25 Personen trafen sich im Seminarort Bernhard in Andermatt, um die ordentlichen Traktanden abzuarbeiten und von Vereinspräsidentin Gabi Huber mehr über den Verlauf des ersten Vereinsjahrs zu erfahren.

Als Höhepunkt erwähnte sie den Abschluss der Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Korporation Ursern. Ebenfalls als wichtiger Schritt wurde der Startevent im November 2021 hervorgehoben und die damit verbundene Präsentation des Projekts der Öffentlichkeit.

Georg Simmen und weitere Vereinsmitglieder beim Essen nach der Versammlung. Bild: PD

Nachdem die Versammlungsteilnehmenden von Fabienne Gut, der Verantwortlichen für die Finanzen, über den positiven Rechnungsabschluss (Gewinn von 230'462 Franken) orientiert wurden, gab Vorstandsmitglied Joel Regli weiterführende Informationen zu den aktuellen Aufforstungsprojekten.

In allen drei Urschner Gemeinden wird nun diesen Sommer mit dem Pflanzen von Bäumen begonnen. In Andermatt wird der Gurschenwald ergänzt, in Hospental soll das Gebiet Riedboden weiter aufgeforstet werden und in Realp wird ein Areal unterhalb des Waldes auf einer Fläche von rund einer Hektare neu angepflanzt. Verschiedene Firmen und Vereine haben bereits ihr Interesse bekundet, sich an sogenannten «Pflanztagen» aktiv an diesen Projekten zu beteiligen.

Kräuterkunde mit Bänz Simmen

Zum Abschluss der Versammlung erfuhren die Anwesenden Spannendes aus der Kräuterwelt des Urserntals von Bänz Simmen. Er referierte unter anderem über essbare Kräuter und deren Bedeutung in der Vergangenheit. Mit einem Nachtessen und gemütlichen Beisammensein fand die Versammlung ihren würdigen Abschluss. (pd/lur)