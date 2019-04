Valeria Gamma gewinnt Gold Die Turnerinnen des Getu Bürglen holten neben Gold von Valeria Gamma (K3) und Silber von Catarina Deplazes (K4) noch elf Auszeichnungen am Stanser Meeting.

Die erfolgreichen K3-Turnerinnen; von links: Sara Droese, Valeria Gamma, Livia Arnold und Silja Arnold. (Bild: PD)

(pd/jb)

Am Stanser Meeting vom vergangenen Samstag, 13. April, in der Sportanlage Eichli standen in den K1 bis 4 insgesamt rekordverdächtige 371 Turnerinnen, davon 21 von der Getu Bürglen, am Start. Dabei gelten folgende Alterslimiten: K1 bis Jahrgang 2009, K2 bis Jahrgang 2007, K3 bis Jahrgang 2005. Es wurde dort ein Vierkampf an den Geräten Schaukelringen, Sprung, Reck und Boden absolviert und rund 40 Prozent aller Startenden sind mit einer Auszeichnung belohnt worden.

Im K1 taten sich die jüngsten Bürgler Turnerinnen am ersten Wettkampf ausserhalb des Kantons Uri noch schwer: Bei der Siegerehrung konnte nur Gina Zurfluh eine Auszeichnung abholen. Sie klassierte sich auf dem 19. Rang von 85 Startenden. Im K2 konnten unter den 110 Startenden Kyra Arnold und Linda Schuler überzeugen. Den besten Eindruck hinterliess Arnold an den Ringen, wo sie die Tageshöchstnote von 9,60 Punkten erreichte.

Auszeichnung für alle K3 Turnerinnen

Alle vier Mädchen des K3 erkämpften sich eine Auszeichnung. Dabei wurde Valeria Gamma ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte mit insgesamt 37,85 Punkten. Pech hatte Livia Arnold, welche das Podest nur um fünf Hundertstel verpasste.

Im K4 waren zehn Turnerinnen am Start. Am Reck waren die jungen Damen noch recht nervös. Trotzdem gab es hervorragende Leistungen, denn Catarina Deplazes und Felicia Senn sorgten mit je 9,60 Punkten für die Tageshöchstnoten aller 87 Turnerinnen. Bei der Siegerehrung durften die fünf K4 Turnerinnen, Felicia Senn, Lia Gerig, Luana Tramonti, Serafine Eigensatz und Laura Baumann die verdiente Auszeichnung abholen, davon erreichten vier die Ränge 2 bis 6. Noch erfreulicher war, dass Catarina Deplazes für ihre 37,30 Punkte die Silbermedaille erhielt.