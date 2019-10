Velofahrer bei Sturz in Altdorf verletzt Zwei Velofahrer mussten sich einer Polizeikontrolle unterziehen. Dabei kamen sie zu Fall.

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Uri am Montagabend kurz nach 21.30 Uhr in Altdorf. Auf der Flüelerstrasse hielt die Polizei ein Velofahrer sowie der Mitfahrer auf dem Gepäckträger zwecks Kontrolle an. Dabei kamen die beiden Personen zu Fall.

Der 18-jährige Velofahrer zog sich dabei Verletzungen zu und begab sich selbständig ins Kantonsspital Uri. Die genauen Umstände, welche zum Unfall führten, klärt die Polizei nun ab.