Velofahrer nach Unfall in Altdorf verletzt Ein 67-jähriger Velofahrer ist mit dem Auto einer 71-jährigen Lenkerin kollidiert, als diese zum Überholmanöver ansetze und er gleichzeitig abbiegen wollte. Der Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Samstag, 23. Februar, zirka 15.30 Uhr, fuhr eine 71-jährige Fahrzeuglenkerin vom Altdorfer Dorf herkommend auf der Gitschenstrasse in Richtung Attinghauserstrasse hinter einem Velo her und setzte zu einem Überholmanöver an. Als der 67-jährige Velofahrer gleichzeitig nach links in die Seilergasse abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Personenwagen. Dabei zog sich der Velofahrer Verletzungen zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. (pd/zf)