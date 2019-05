Vereine gehen gemeinsam Minigolf spielen Der Rotary Club finanzierte am vergangenen Samstag, 4. Mai, den 7. Begegnungstag von Insieme: Gemeinsam fuhren sie nach Morschach zum Minigolf.

Die Teilnehmer vor dem Turnier. (Bild: Georg Epp, Morschach, 4. Mai 2019)

(EG)

Im Jahr 2013 setzte sich der Rotary Club Uri das Ziel, den Kontakt zwischen Rotariern, deren Familien und den Mitgliedern der Freizeitgruppe von Insieme Uri aufzubauen, zu stärken und zu pflegen. Eher zufällig entstand die Idee, einen Begegnungstag mit Insieme Uri, dem Verein, der sich mit Herzblut für das Wohl von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung einsetzt, zu organisieren und zu finanzieren.

Das gemischte Minigolfturnier war von Anfang an sehr beliebt, im vergangenen Jahr besuchten die Teilnehmer das «Buebenschwingfest» in Attinghausen und im Jahr 2016 stand ein Zirkusbesuch in Zürich auf dem Programm.

57 Personen nahmen am Minigolf-Turnier teil

Am vergangenen Samstag war es wieder soweit: Von Altdorf aus starteten 57 Personen mit der Auto AG Uri Richtung Morschach, um das gemischte Minigolfturnier auszutragen. 11 Mitglieder des Rotary Clubs Uri mit Präsident Urs Marbet an der Spitze und die Insieme-Freizeitgruppe mit Präsidentin Anita Epp und Ressortleiterin Irene Tresch an vorderster Front bildeten sechs Gruppen. Urs Marbet meinte: «Jedes Jahr entscheiden wir neu, wo wir unsere Solidaritätsaktionen starten.» Die Freizeitgruppe Insieme Uri habe dabei immer wieder oberste Priorität. Es sei jedes Jahr ein tolles, bereicherndes Erlebnis. «Die Dankbarkeit und die Freude der beeinträchtigten Menschen geben uns sehr viel zurück. Wir machen dies gerne.» Inzwischen seien auch verschiedene Freundschaften entstanden. «Das jährliche Wiedersehen macht wirklich Freude.»

Auch Petrus zeigte sich als Insieme-Fan – Er wartete mit den vorausgesagten Regengüssen und Schnee, bis das Turnier zu Ende gespielt war. Mit feinem Sandwich-«Zabig» und Getränken wurden die Hobbysportler belohnt und die Spannung, wer das Turnier gewonnen hat, war gross. Der Siegerpokal und die Medaille, die an alle Beteiligten abgegeben wurde, bereitete grosse Freude. Auch der 7. Begegnungstag war für die Organisatoren, aber auch für den Sponsor Rotary Club Uri ein tolles Erlebnis.