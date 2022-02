Vereine/Verbände Aufs Glatteis gewagt Am Tag der offenen Tür in der Curlinghalle Zug standen für einmal nicht nur Profis auf dem Eis.

Das Zuger Mixed-Doubles-Team: Kevin Wunderlin und Daniela Rupp. Bild: PD

In der Curlinghalle Zug konnte man am vergangenen Sonntag kostenlos Curling spielen. Beim Public Viewing stellten sich aktuelle und ehemalige Elitespieler vom Curling Club Zug den Fragen des Publikums.

Der Tag der offenen Tür stiess auf reges Interesse. Viele kannten den Sport, bei dem die Schweiz zur Weltspitze gehört, nur aus dem Fernsehen. Bereits um acht Uhr trafen die ersten Leute im Curling Restaurant ein, um zu frühstücken und den Schweizerinnen beim Spiel gegen Top-Favorit Kanada um Skip Jennifer Jones, Olympiasiegerin 2014 und zweimalige Weltmeisterin, zuzujubeln.

Das Zuger Mixed Doubles Team macht den Abschluss

Am Vormittag nutzen zahlreiche Besuchende die Möglichkeit, das Spiel mit Stein und Besen selber mal auszuprobieren. Schnell zeigte sich, dass es nicht so leicht war, wie es im Fernsehen ausschaut. Aber mit etwas Übung konnte man dann doch den einen oder anderen Stein im Haus platzieren. Während des Public Viewing am Nachmittag konnte man im Curling Restaurant italienische Spezialitäten geniessen.

Leider erwischten die Schweizer um Skip Peter de Cruz einen schlechten Tag und verloren gegen Italien mit Skip Joël Retornaz. Die Italiener schlugen übrigens letzten November ihr Trainingscamp in der Nähe von Zug auf und trainierten drei Tage bei uns in der Curlinghalle. Den Abschluss machte dann das international erfolgreiche Zuger Mixed Doubles Team und aktuelle Nummer 1 der Curling Weltrangliste (Kevin Wunderlin und Daniela Rupp) in einem Show-Match gegen Team Deutschland (Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch).

Das nächste Public Viewing gibt es wieder am Samstag 19. Februar 2022 (ab 8 Uhr Olympia Curling-Final der Herren und ab 13 Uhr Olympia Curling-Bronzespiel der Frauen). Wer ein Frühstück oder Mittagessen möchte, sollte sich per Mail info@cczug.ch anmelden.