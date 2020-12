Neue Axenstrasse Axenkomitee kritisiert Kantone wegen mangelnder Gesprächsbereitschaft Das interkantonale Axenkomitee bedauert eine Gesprächsverweigerung der Kantone Schwyz und Uri. Die Umweltorganisationen wollen weiterhin auf dem Rechtsweg für ihre Anliegen gegen die neue Axenstrasse kämpfen.

(pd/RIN) Anfang Juni haben die Alpen-Initiative, die Sektionen Uri und Schwyz des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS), und die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) dem Urner Baudirektor Roger Nager und dem damaligen Schwyzer Baudirektor Othmar Reichmuth Verhandlungen zur Ausgestaltung der flankierenden Massnahmen an der bestehenden Axenstrasse angeboten. Sie hätten dabei in Aussicht gestellt, den Rechtsstreit um die neue Axenstrasse rasch gütlich beizulegen, falls sich eine rechtlich verbindliche Einigung finden lässt, schreibt das «interkantonale Axenkomitee für eine vernünftige Verkehrspolitik» in einer Mitteilung. Am 3. Juli fand ein Vorgespräch auf Verwaltungsebene statt. Seither hätten die Umweltorganisationen vergeblich auf Antworten der Kantone auf damals aufgeworfene Fragen gewartet, wie das Komitee festhält. Erst auf wiederholte Nachfrage habe die Projektleitung die Umweltorganisationen nun mit einem Schreiben vom 7. Dezember wissen lassen, dass sie Verhandlungen nicht für sinnvoll erachtet.

Axenstrasse Bild: Urner Zeitung

Die Umweltorganisationen und das Axenkomitee bedauern diese Absage. «Die flankierenden Massnahmen auf der heutigen Axenstrasse entscheiden darüber, wie viel Verkehr auch nach der Fertigstellung des neuen Tunnels durch Sisikon fahren wird und darüber, ob aus dem Projekt keine unzulässige Erhöhung der Strassenkapazität am Axen insgesamt resultiert», so das Komitee. Ohne Gewissheit in dieser Frage sehen sich die Umweltorganisationen «gezwungen, den eingeschlagenen Rechtsweg weiterzugehen». Für die daraus entstehenden Verzögerungen würden alleine die Kantone die Verantwortung tragen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Einverstanden mit dem vorgezogenen Baubeginn der Galerie Gumpisch

Die Organisationen sind aber weiterhin einverstanden mit einem vorgezogenen Baubeginn der Galerie Gumpisch, sofern die noch laufenden geologischen und bautechnischen Abklärungen dies als machbar erachten. Sie bieten damit Hand für eine möglichst schnelle Sicherung der Gefahrenstelle. «Wie aus Medienberichten zu entnehmen war, wollen die Kantone die Galerie allerdings entgegen ihrer früheren Begründung gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht gar nicht mehr vorgezogen realisieren und in Betrieb nehmen», schreibt das interkantonale Axenkomitee.