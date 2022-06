Verkehr «Bitte folgen»: Wenn Wohnmobile und Lieferwagen zur Polizeikontrolle müssen Mit den mobilen Schwerverkehrskontrollen sorgt die Urner Kantonspolizei für mehr Sicherheit auf den Urner Strassen. Anhang eines Falls gibt sie Einblicke in das Schaffen der Kapo.

Ein Lieferwagen mit Anhänger fährt auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nord. Dahinter fährt ein Polizeiauto, welches den Lieferwagen überholt und ihn mittels Matrix verweist: «Bitte folgen.» Auf einem Rastplatz angekommen, warten bereits weitere Polizeiangehörige, welche den Lieferwagen in Empfang nehmen.

Die Sicherheitsassistenten der Kantonspolizei prüfen, ob der Anhänger richtig angebracht ist. Bild: PD/Kantonspolizei Uri

Dieser geschilderte Fall ist ein Beispiel einer mobilen Kontrolle, welche die Mitarbeitenden der Kantonspolizei Uri durchführen. In einer Mitteilung gibt die Kantonspolizei Uri anhand dieses Falls aus dem Alltag Einblicke in die Vorgehensweise bei mobilen Schwerverkehrskontrollen. Ein Polizist geht zum Lieferwagen und bittet den Chauffeur um Führerausweis und Fahrzeugpapiere. Seine Kollegin prüft sogleich die Dokumente. Drei weitere Männer in Polizeiuniform, Sicherheitsassistenten der Kantonspolizei Uri, laufen um das Fahrzeug und prüfen dieses. Da der Anhänger einen alten und rostigen Eindruck gemacht hat, wurde die Fahrzeugkombination aus dem Verkehr gezogen und auf den Rastplatz zur Kontrolle gebracht.

Anhänger wieder richtig angebracht, Fahrt geht weiter

Nach der umfassenden Überprüfung gibt es für das Fahrzeug sowie den Anhänger grünes Licht. Technisch ist alles in Ordnung, einzig die Anbringung des Anhängers ist nicht korrekt. Bei einem Gespräch zeigen die Kontrollorgane dem Fahrzeuglenker, wie er den Anhänger richtig anbringen muss, damit die Fahrzeugkombination auch sicher weiterfahren kann. Um eine Erfahrung reicher, mit einer Ordnungsbusse belegt sowie um einiges sicherer setzt die Fahrzeugkombination mit seinem Lenker die Fahrt fort.

«Das Ziel der mobilen Kontrollen ist es, die Sicherheit auf dem gesamten Strassennetz des Kantons Uri zu erhöhen», schreibt die Kantonspolizei Uri in ihrer Mitteilung. Es gelte die Devise:

«Was nicht den Vorschriften entspricht, fährt nicht.»

Dafür sollen möglichst viele Fahrzeuge vorschriftsgemäss unterwegs sein. Bei den mobilen Kontrollen, welche sowohl auf der Autobahn als auch auf den übrigen Urner Strassen erfolgen, werden hauptsächlich Schwerfahrzeuge, Lieferwagen, Wohnmobile und gewerblich/landwirtschaftliche Fahrzeuge angehalten, heisst es in der Mitteilung. Es werden Fahrzeuglenkende und deren Fahrfähigkeit sowie bei Chauffeuren die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeitvorschriften geprüft. Weiter werden die Ladung sowie die Ladungssicherung begutachtet sowie die Dimensionen und technischen Gegebenheiten des Fahrzeuges kontrolliert. Weist ein Fahrzeug gravierende Mängel auf, wird es zur genauen Kontrolle ins Schwerverkehrszentrum überführt. Das Fahrzeug darf erst dann wieder auf die Strasse, wenn der vorschriftsgemässe Zustand wiederhergestellt ist.

Bei rund 20 Prozent der Kontrollierten kam es zur Anzeige

Die mobilen Kontrollen erfolgen durch die Mitarbeitenden der Abteilung Schwerverkehrszentrum. Sie verfügen über das nötige technische Fachwissen im Bereich Schwerverkehr. Nebst ausgebildeten Polizisten erfolgen die Kontrollen durch polizeiliche Sicherheitsassistenten und technische Kontrolleure. Pro Monat führt die Polizei so rund fünf mobile Kontrollen durch. Was pro Kontrolle etwa zehn Fahrzeuge betrifft. Im laufenden Jahr wurden bisher rund 280 Fahrzeuge sowie deren Lenkerinnen und Lenker kontrolliert. Davon wurden rund 20 Prozent bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Bei rund zehn Prozent der Lenker kam das Ordnungsbussengesetz zur Anwendung.

Für die Mitarbeitenden des Schwerverkehrszentrums seien die mobilen Kontrollen eine willkommene Abwechslung zu ihrer sonst stationären Tätigkeit aber auch eine Herausforderung. Denn nebst den besonderen Kenntnissen im technischen Bereich sehen sich die Polizeiangehörigen oftmals mit sprachlichen Barrieren konfrontiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Doch allgemein könne festgehalten werden, dass die Reaktionen der kontrollierten Personen in den wenigsten Fällen negativ sind. Umso mehr, wenn die Polizei den Fahrzeuglenkenden helfen kann, sicherer weiterzufahren.

Vermeiden, dass Schwerverkehrskontrollzentren umfahren werden

Die Kantonspolizei Uri hat jährlich über 1700 Stunden mobile Verkehrskontrollen durchzuführen. Dies geht aus der Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) hervor. Durch die Intensivierung der Kontrollen wird sichergestellt, dass jederzeit auf allen Strassen mit Kontrollen gerechnet werden muss. Dadurch soll vermieden werden, dass die bekannten Schwerverkehrskontrollzentren umfahren werden. Zusätzlich haben diese Unterwegskontrollen eine präventive Wirkung auf die Verkehrsteilnehmenden. (pd/RIN)