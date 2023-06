Verkehr Grosse Mehrheit spricht sich für Maut am Gotthard-Tunnel aus Am Montag reicht eine bürgerliche Allianz eine Motion ein, in der eine preisflexible Maut am Gotthard gefordert wird. Unsere Leserschaft hat eine klare Meinung dazu: Mehr als 70 Prozent finden diese Maut gut.

Stau epischen Ausmasses, immer wieder am Gotthard. So wie hier vor dem Nordportal des Gotthardtunnels am Auffahrtstag 2023. Bild: BRK News

Kann eine Tunnelgebühr am Gotthard helfen, das epische Stauproblem zu lösen? Ja, meint eine grosse Mehrheit der bisher fast 1600 Teilnehmenden einer Online-Umfrage der Luzerner Zeitung. Diese erschien im Kontext des Artikels über eine Motion, die eine bürgerliche Allianz rund um den Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler diesen Montag in Bern einreicht und in der eine preisflexible Tunnelgebühr am Gotthard verlangt wird. An Feiertagen und zu Ferienbeginn soll die Durchfahrt mehr kosten als an normalen Tagen mit wenig Verkehrsaufkommen. So sollen Stau-Spitzen gebrochen werden.

Konkret halten 72 Prozent der Teilnehmer unserer Umfrage eine Maut tendenziell für «längst überfällig». Nur rund 23 Prozent halten «gar nichts» von einer Maut am Gotthard. Die Umfrage läuft weiter, hier können Sie teilnehmen:

Kontrovers wird die Maut in den Kommentarspalten unseres Artikels und beim entsprechenden Post auf Facebook diskutiert. Auch hier findet die Maut viel Zuspruch: «Das sollte man auch bei uns machen. Ich war soeben in Frankreich unterwegs und ich habe gerne die Maut für die schönen Autobahnen bezahlt. Mein Vorschlag: 100 Franken Jahresgebühr für Autobahn und 40 Franken Maut bei Gotthard und San Bernardino. Jahreskarte für Anwohner», schreibt jemand.

«Die Maut am Gotthard ist schon lange ein Muss»

Im Artikel wird die Frage nach der Vereinbarkeit einer Maut in der Schweiz mit dem Landverkehrsabkommen mit der EU aufgeworfen. Dazu schreibt ein weiterer Kommentator: «Es gibt in jedem Land in Europa Mautstellen, da verstehe ich nicht, wieso das in der Schweiz nicht möglich sein soll.»

Zustimmung gibt es von diesem Leser: «Eine Maut ist machbar, man muss nur wollen und nicht dauernd Angst vor der EU haben. Es ist in unseren Nachbarländer auch machbar, somit auch in der Schweiz. Es wird in Italien, Frankreich und anderen EU Ländern einiges mehr an Maut bezahlt. Die Maut am Gotthard und am San Bernardino ist schon lange ein Muss.» Genau wie diese Stimme hier: «Wer die teuren Tunnels befahren will, der soll dafür extra bezahlen. Funktioniert an Arlberg und Brenner problemlos und Österreich ist ja bekanntlich in der EU.»

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen zur Maut. Bei vielen Kommentierenden auf Facebook etwa herrscht die Meinung vor, nur der ausländische Transitverkehr soll am Gotthard das Portemonnaie öffnen müssen, nicht aber der inländische Nord-Süd-Verkehr. «Wer durch den Gotthard fahren will, soll schon am Zoll Gebühr zahlen. Schweizer sicher nicht, wir zahlen schon genug», schreibt jemand. Es finden sich einige Kommentare mit ähnlicher Stossrichtung, etwa dieser hier: «Der Stau wird primär von den Durchfahrten Nord nach Süd verursacht, nicht von uns.»

Bahn ist schneller

In Diskussion ist eine Maut von 20 Franken für eine Durchfahrt, wie GLP-Nationalrätin Corina Gredig auf Anfrage sagte. Hin und zurück würde die Fahrt durch den Gotthard ins Tessin also 40 Franken kosten. Angenommen, jemand fährt die Strecke Luzern-Lugano retour mit dem Auto durch den Gotthard, würde er dafür also ungefähr 278 Franken bezahlen (bei Fahrkosten von rund 70 Rappen pro Kilometer). Laut Google-Maps dauert die Autofahrt von Luzern nach Lugano zirka zwei Stunden, natürlich nur ohne Stau. Zum Vergleich: Die gleiche Strecke mit der Bahn kostet 122 Franken (ohne Halbtax, retour). Eine Fahrt dauert eine Stunde und 40 Minuten.