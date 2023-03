Verkehr Gotthard-Strassentunnel wegen Unterhaltsarbeiten vier Nächte gesperrt Vom 27. bis 31. März bleibt der Gotthard-Strassentunnel von 22 bis 5 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Autobahn ist dann bereits ab Wassen in beiden Richtungen geschlossen.

Wegen Unterhaltsarbeiten kann der Gotthard-Strassentunnel vom 27. bis 31. März in der Nacht nicht befahren werden. Bild: Amt für Betrieb Nationalstrassen

Im Rahmen der Unterhaltsarbeiten im Gotthard-Strassentunnel wird die Nationalstrasse A2 zwischen Göschenen und Airolo für vier Nächte vom 27. bis 31. März von 22 bis 5 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. In diesen Nächten werden auch Arbeiten an der Nationalstrasse zwischen Wassen und Göschenen ausgeführt, weshalb die A2 bereits ab Wassen in beide Richtungen geschlossen ist, wie die Baudirektion mitteilt. Der regionale Verkehr wird auf die Kantonsstrasse abgeleitet.

Das Amt für Betrieb Nationalstrasse empfiehlt, für den Personenverkehr die San Bernardino Route (A13) zu benutzen. Die schweren Güterfahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht werden ab 21.30 Uhr im Norden und Süden angehalten. (pd/eca)