Verkehr Hybridbusse der Auto AG Uri feierlich eingeweiht Die letzten drei Mercedes-Benz-Busse mit Hybrid-Modul tragen die Namen der Gemeinden Realp, Hospental und Wassen.

Von links: André Walker und Reto Marzer, beide von der AAGU, mit den Gemeindevertretern Felix Ziegler (Wassen), Rolf Tresch (Hospental), Armand Simmen (Realp) sowie Tanja Indergand (AAGU). Bild: PD

Die Auto AG Uri (AAGU) konnte am Dienstag die letzten drei Hybridbusse Mercedes-Benz für das Liniennetz feierlich einweihen. Die Busse sind seit dem Fahrplanwechsel auf den Urner Strecken unterwegs und verstärken das ausgebaute Angebot.

Die mit dem hocheffizienten Hybrid-Modul ausgestatteten Fahrzeuge seien speziell für die Ansprüche des Urner Linienverkehrs entwickelt worden, schreibt die AAGU in einer Mitteilung. Es unterstütze die verbrauchsoptimierten Dieselmotoren. Auf diese Weise brauche der Verbrennungsmotor in den Beschleunigungsphasen oder beim Anfahren dank der elektrischen Unterstützung merklich weniger Leistung aufzubringen. «Das spart knapp sieben Prozent Kraftstoff und verursacht weniger Emissionen», heisst es in der Mitteilung weiter. Das stehe für zeitgemässe Mobilität mit einem reduzierten Verbrauch. Die Busse wurden mit den Gemeindenamen Realp, Hospental und Wassen beschriftet und deren stilisierten Wappen. (pd/RIN)