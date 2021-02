Verkehr Wegen Steinschlags: Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen in beide Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der Axenstrasse im Bereich «Gumpisch» zu einem Steinschlag. Die Strasse bleibt daher aus Sicherheitsgründen zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt.

(pw) Am frühen Mittwochmorgen, um circa 00.40 Uhr, stellten die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» fest, die in der Folge zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Dies schreibt die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Infolge dessen musste die Axenstrasse umgehend gesperrt und die Fahrzeuge auf der Axenstrasse gewendet werden. Personen sind keine verletzt worden und Strasse sowie Brücke sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt worden.

Sobald es die Situation zulässt, werden Fachspezialisten die Lage vor Ort beurteilen. Weitere Steinschläge/Murgänge können nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Urner Kantonspolizei weiter. Die Axenstrasse bleibt daher aus Sicherheitsgründen für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung bis auf Weiteres gesperrt. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird das Bundesamt für Strassen (Astra) informieren.

Sichergestellt sind die Zufahrten aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte und aus Richtung Nord nach Sisikon und Riemenstalden.Die Urner Kantonspolizei empfiehlt, die Signalisationen zu beachten und die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren.

Im Einsatz stehen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst, die Kantonspolizei Schwyz sowie die Kantonspolizei Uri.