Verkehr Starker Schneefall führt zu Chaos auf den Urner Strassen und Schienen Steckengebliebene Autos, gesperrter Gotthard-Strassentunnel und Schwerfahrzeuge, die nicht mehr weiterfahren durften: Die Schneepracht sorgte für viele Verkehrsbehinderungen.

(rin) Viele Meldungen zu steckengebliebenen Fahrzeugen und Verkehrsüberlastungen erreichten am Dienstag die Urner Kantonspolizei. Im ganzen Kantonsgebiet kam es zu starken Schneefällen. So musste etwa der Schwerverkehr auf der Autobahn A2 in Erstfeld ab 17.45 Uhr bis in die frühen Morgenstunden angehalten werden. Infolgedessen befanden sich über Nacht rund 290 Schwerfahrzeuge auf dem Platz des Schwerverkehrszentrums in Erstfeld, wie Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Auch musste der Gotthard-Strassentunnel infolge einer Störmeldung kurzzeitig gesperrt werden. Dies führte dazu, dass der Verkehr auf der schneebedeckten A2 vor dem Tunnel angehalten werden musste. Nach der Aufhebung der Sperrung konnten diverse Fahrzeuglenker nur mit Unterstützung der Polizei und von Abschleppunternehmen ihre Fahrt fortsetzen.

Bahnstrecke über den Oberalppass war gesperrt

Die starken Schneefälle setzten auch der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) zu: Die Bahnlinie zwischen Andermatt UR und Sedrun GR war am Mittwochmorgen bis 10.25 Uhr gesperrt. Nun ist die Strecke über den Oberalppass wieder normal befahrbar.

Störung behoben Die Strecke zwischen Andermatt und Sedrun ist ab 10:25 wieder normal befahrbar. Erste durchfahrende Züge 827 Disentis/Mustér ab 10:14 und 828 Andermatt ab 10:28 — Matterhorn Gotthard Bahn (@mgbahn) January 13, 2021

Mit 1,8 Promille auf eine Verkehrsinsel gefahren

In Erstfeld kollidierte ein Urner Personenwagen kurz nach 20 Uhr mit einer Verkehrsinsel. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Die beim Fahrzeuglenker durchgeführte Atemalkoholmessung verlief mit 0,92 mg/l positiv – dies entspricht rund 1,8 Promille. Ihm wurde der Führerausweis vor Ort abgenommen und er hat sich nun vor der Staatsanwaltschaft Uri zu verantworten.

Zurzeit, Stand Mittwoch, 13. Januar, 09.30 Uhr, hat sich die Lage normalisiert und der Verkehr kann grösstenteils ohne Probleme zirkulieren.

Polizei gibt Tipps an die Verkehrsteilnehmer

Im Verlauf des heutigen Tages ist erneut mit Schneefällen zu rechnen. Die Kantonspolizei Uri weist deshalb auf folgende Tipps hin, wenn man mit dem Auto unterwegs ist: