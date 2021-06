Verkehr Tour de Suisse durch Andermatt: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 13. Juni, ist in und um Andermatt sowie auf Urner Pässen mit Verkehrsbehinderungen und Strassensperrungen zu rechnen.

(pd/RIN) Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Juni, kommt die Tour de Suisse in den Kanton Uri. Am Freitag führt die 6. Etappe von Andermatt über den Gotthard- und den Lukmanierpass nach Disentis. Am Samstag steht das Einzelzeitfahren von Sedrun nach Andermatt auf dem Programm. Am Sonntag startet die Königsetappe in Andermatt und führt über den Oberalp-, Lukmanier- und Gotthardpass zurück nach Andermatt, wo sich gleichzeitig das Ende der Tour de Suisse 2021 befindet.

Aufgrund der aktuell geltenden Covid-19-Vorschriften wird jedoch auf Zuschauer im Start- und Zielbereich, Festzelte und ein Unterhaltungsprogramm verzichtet.

Start- und Zielbereich sind besonders betroffen



Damit die Tour de Suisse für die Radrennfahrer, aber auch für die übrigen Verkehrsteilnehmenden gefahrlos durchgeführt werden kann, muss mit Strassensperrungen, erheblichen Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Dies gibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung bekannt. Rund um das Dorf Andermatt – insbesondere im Start- und Zielbereich beziehungsweise im Dorfzentrum ab der Verzweigung Gotthardstrasse/Bahnhofstrasse – kommt es an folgenden Zeiten zu Verkehrsbehinderungen:

11. Juni (6. Etappe)

Die Sperrungen der Rennstrecke (Andermatt Dorf–Kreisel Radisson Blu–Hospental–Gotthardpass) erfolgen ab 13.30 Uhr für den kompletten Verkehr.

12. Juni (7. Etappe)

Die Sperrung der Rennstrecke ab Andermatt Dorf bis Oberalppass erfolgt von 11 bis 18 Uhr.

13. Juni (8. Etappe)

Die Sperrungen der Rennstrecke (Andermatt Dorf–Kreisel Oberalp–Oberalppass) erfolgen beim Start ab 12.15 Uhr. Ab 16.15 Uhr wird die Rennstrecke (Gotthardpass–Hospental–Kreisel Radisson Blu–Andermatt Dorf) für die Zieleinfahrt gesperrt.

Die Strecken werden jeweils nach der Durchfahrt der Rennfahrer mit den Begleitfahrzeugen so bald als möglich wieder für den individuellen Verkehr freigegeben. Die Kantonspolizei Uri empfiehlt Reisenden, die Verkehrsmeldungen zu hören, sich an die Mitteilungen der Polizei und der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (VMZ-CH) zu halten und dankt für das Verständnis.