Verkehr Vor dem Gotthard warten Reisende über eine Stunde Beim Nordportal vor dem Gotthard-Tunnel staut sich die Autokolonne am Samstagnachmittag über zehn Kilometer.

Bis zu anderthalb Stunden müssen Reisende in Richtung Süden auf der A2 am Gotthard warten. Zwischen Erstfeld und Göschenen staut sich der Verkehr am Samstag gegen 14.30 Uhr auf rund zehn Kilometern, wie der TCS meldet:

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 28, 2021

Die Einfahrt in Göschenen ist gesperrt. In Richtung Norden ist die Einfahrt auf Höhe Airolo geschlossen. Vor dem Gotthard-Südportal zog sich der Stau zwischen Quinto und der Dosierstelle Airolo am Samstagvormittag über rund sieben Kilometer. (spe)