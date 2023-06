Verkehr Weitere Stau-Massnahmen in Uri: Längere Ausfahrt und Dosierungen sollen Erfolg erhöhen Über die Ostertage sorgten drei Pilotmassnahmen auf der Autobahn A2 dafür, dass der Ausweichverkehr auf der Kantonsstrasse reduziert werden konnte. Für die Reisezeit von Sommer bis Herbst gelten nun zusätzliche Massnahmen.

Der Stau bleibt das Dauerthema am Gotthard. Auf den Reiseverkehr in den Sommerferien hin hat sich die Arbeitsgruppe Staumanagement Uri mit Optimierungen am bisherigen System befasst. Vor Ostern waren in einer Phase I drei Massnahmen getestet worden: Abhängig von der Staulänge wurden nacheinander die Autobahn-Einfahrten Göschenen und Wassen gesperrt. Ab acht Kilometern Stau wurde ab dem Südportal des Seelisbergtunnels das Tempo 80 km/h gedrosselt. «Das Fazit der Phase I fällt positiv aus», hält die Arbeitsgruppe fest. «Das Ziel, den Ausweichverkehr auf der Kantonsstrasse zu reduzieren und die Belastung der betroffenen Gemeinden zu senken, wurde erreicht.»

Nun befindet man sich in der Phase II mit geöffnetem Gotthard-Pass. Die Arbeitsgruppe hat hierfür weitere zwei Massnahmen ausgearbeitet, die das Astra und die Gemeinden des Urner Oberlandes nun gutgeheissen haben, wie aus einer Mitteilung hervor geht.

Das sind die beiden zusätzlichen Massnahmen Massnahme 4: Verlängerung der Ausfahrtsspur Göschenen ab Wassen. «Seit dem 17. Mai 2023 hat das Bundesamt für Strassen die Ausfahrtsspur ab Wassen in Richtung Göschenen von 1,7 km auf 3 km verlängert», so die Arbeitsgruppe. Diese Massnahme sei als Pilotbetrieb konzipiert und dauere voraussichtlich bis Mitte August 2023. «Sie dient dazu, den Verkehrsfluss beim Kreisel Göschenen zu optimieren. Die temporäre Ausfahrtsverlängerung kann aufgehoben werden, wenn der Gotthardpass bei einem Ereignis vorübergehend gesperrt wird.»

Massnahme 5: Optimierungen der Ausfahrtsdosierungen in Erstfeld und Amsteg. «Die Ausfahrtsdosierungen in Erstfeld und Amsteg wurden als Massnahmen zur Überlastung der Kantonsstrasse bereits im Vorjahr umgesetzt», schreibt die Arbeitsgruppe. «Durch Optimierungsmassnahmen – beispielsweise abfahrende Fahrzeuge auch in Amsteg wieder auf die Autobahn zu weisen – wird die Wirksamkeit erhöht.»

Der Stau bleibt das grosse Thema auf den Strassen vor dem Gotthard. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Für die Verkehrsflüsse der Phase II (seit Öffnung Gotthardpass bis zum Herbst) findet ein Monitoring statt. Die Auswertung der Zahlen erfolgt im Herbst. Je nach Resultat werden für 2024 für die Phasen I und II Anpassungen getätigt und frühzeitig kommuniziert.

System ist noch nicht perfekt

Auch wenn das erste Fazit aus der «Phase I» positiv ausfällt, hält die Arbeitsgruppe auch fest: «Einzelne Betriebe aus Wirtschaft und Gastronomie erlitten durch die Schliessung der Auffahrten in Göschenen und Wassen teilweise Nachteile.» Für andere hätten die freien Kantonsstrassen aber auch Vorteile gebracht. «Die Arbeitsgruppe nutzt die Zeit bis Ostern 2024, um Optimierungen vorzunehmen und die Bedürfnisse aller Betriebe möglichst zu berücksichtigen», wird in der Medienmitteilung festgehalten.