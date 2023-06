Verkehr Zwei Verletzte nach Brand eines Lieferwagens im Gotthardtunnel Im Motorraum eines Lieferwagens ist ein Feuer ausgebrochen. Der Gotthardtunnel musste während zwei Stunden gesperrt werden.

Der Motorenraum des Lieferwagens ist komplett ausgebrannt. Bild: Kapo Uri

Am späten Mittwochabend, 14. Juni, fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit Anhänger im Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Süd. Als er kurz nach 23.15 Uhr eine Rauchentwicklung im Motorraum feststellte, lenkte er das Fahrzeug in eine Ausstellbucht, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Eine Person wurde beim Fahrzeugbrand erheblich, eine zweite leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Gotthardtunnel blieb aufgrund der Bergungsarbeiten sowie Sachverhaltsaufnahmen für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. (zim)