Attinghausen Jetzt werden die Urner Kinder noch sattelfester – dank dem ersten Urner Verkehrsgarten Kreisel, Kreuzungen, Signalisationen. Der erste Verkehrsgarten in Uri soll den Kindern helfen, das richtige Verhalten im Strassenverkehr zu trainieren.

Der Kanton Uri verfügt über seinen ersten Verkehrsgarten. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde sowie der Schule wurde der Verkehrsgarten beim Sportplatz Allmend in Attinghausen eröffnet, schreibt die TCS-Sektion Uri in einer Medienmitteilung. Anwesend waren Vertreter der Gemeinde, der Schule, der TCS-Sektion Uri sowie der Kantonspolizei Uri.

In Attinghausen befindet sich der erste Verkehrsgarten im Kanton Uri. Bild: PD

Ausserhalb des Kantons seien Verkehrsgärten längst keine Seltenheit mehr, sagt die TCS-Sektion Uri. Immer mehr Schulhausplätze werden mit den öffentlichen Verkehrsschulungsanlagen fürs Fahrrad ausgestattet. Die Sektion hat sich schon seit längerem bemüht, im Kanton Uri einen solchen Verkehrsgarten zu realisieren. Es handle sich dabei um eine Herzensangelegenheit.

In Verkehrsgärten auf öffentlichen Plätzen können Kinder mit ihrem Velo Fahrpraxis erlangen. Dabei erlernen sie zugleich die wichtigsten Verkehrsregeln und trainieren in einem realitätsnahen Umfeld gefahrlos die ersten Fahrmanöver. Der Verkehrsgarten beim Sportplatz Allmend in Attinghausen darf nicht von Autos befahren werden und bietet so einen idealen Raum, um das richtige Verhalten im Strassenverkehr zu üben.

Platzverhältnisse sorgten für Hindernisse

Er steht Schulklassen sowie auch der Kantonspolizei Uri für Verkehrsunterricht zur Verfügung – der Platz darf aber auch privat und unter Berücksichtigung der vor Ort geltenden Benützungsregeln genutzt werden. So können laut der TCS-Sektion Uri alle einen Beitrag leisten, um die Sicherheit im Strassenverkehr zu erhöhen.

Auf dem Platz direkt neben der Schwinghalle sind nun in leuchtenden Farben Kreisel, Einspurstreckungen, Kreuzungen sowie Signalisationen auf dem Boden markiert. Finanziert wurde der Verkehrsgarten durch den TCS sowie den Fonds für Verkehrssicherheit. Die Kosten betrugen rund 5000 Franken.

Michael Meier, Präsident der TCS-Sektion Uri, zeigt sich sehr erfreut darüber, dass der Kanton Uri nun über einen Verkehrsgarten verfügt. Es brauchte viele Abklärungen und Hürden. «Solch ein Projekt braucht relativ viel Platz», sagt er auf Anfrage. «Platz ist im Kanton Uri jedoch Mangelware.» Dementsprechend waren viele Standorte aus verschiedenen Gründen nicht für einen Verkehrsgarten geeignet. Michael Meier betont aber: «Die Behörden haben uns keine Steine in den Weg gelegt.» Die Gemeinde Attinghausen übernehme durch das Projekt eine Vorreiterrolle in der Verkehrserziehung.

Die Eröffnung des Verkehrsgartens. Bild: PD

Weitere Gemeinden sollen folgen

«Es freut uns sehr, dass Attinghausen die erste Gemeinde im Kanton Uri ist, die über einen Verkehrsgarten verfügt», sagte Gemeindepräsidentin Anita Zurfluh vor den Gästen. Die Gemeinde habe die Idee der TCS-Sektion Uri von Beginn weg unterstützt und beim Sportplatz den idealen Standort dafür gefunden. «Gerade für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmenden ist das eine super Sache, denn der Verkehrsgarten darf von allen benützt werden», sagt Anita Zurfluh. Die TCS-Sektion Uri hofft nun, dass weitere Gemeinden dem Beispiel von Attinghausen folgen.

Für die TCS-Sektion Uri ist der Verkehrsgarten ein weiterer Schritt, bei dem sie sich für die Verkehrssicherheit engagiert. Sie führt Aktionen zum Schulbeginn durch. Sie gibt Leuchtgürtel ab und kümmert sich um die Finanzierung von Regenponchos in den Kindergärten. Zudem führt die TCS-Sektion Uri Velo-Geschicklichkeitsparcours an den Urner Schulen durch.