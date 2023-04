Verkehrssünder Gefährliches Wenden im Gotthardtunnel: Urner Staatsanwaltschaft führt deswegen 40 bis 50 Strafverfahren pro Jahr Immer wieder kehren Automobilisten mitten im Gotthardtunnel um. Das hat nicht nur Folgen für die Betroffenen, sondern auch für die Urner Strafverfolgungsbehörden. Diese sehen sich mit einem beträchtlichen Mehraufwand konfrontiert.

Das aktuell bekannteste der haarsträubenden Manöver im Gotthardtunnel geschah an Silvester 2022. Ein Mann aus Deutschland war mit seinem Auto am frühen Nachmittag auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Kurz nach der Einfahrt in den Gotthardtunnel fuhr er in eine Nische, wendete sein Auto und fuhr aus unbekannten Gründen auf der Gegenspur wieder in Richtung Norden zurück.

Es war nicht das erste Mal, dass es beim Gotthardtunnel zu einem waghalsigen Wendemanöver kam. Immer wieder wenden Autofahrerinnen und Autofahrer auch im Tunnel selbst – trotz Gegenverkehr und doppelter Sicherheitslinien.

Wie dieses Beispiel zeigt, kommt es beim Gotthard-Strassentunnel immer wieder zu gefährlichen Wendemanövern. Video: Tele 1

Laut dem Urner Oberstaatsanwalt Thomas Imholz gibt es deswegen pro Jahr durchschnittlich 40 bis 50 Strafverfahren. Eine Statistik zur Nationalität der Delinquentinnen und Delinquenten werde nicht geführt. Meist handle es sich jedoch um Personen auf der Durchreise, sagt Imholz gegenüber «20 Minuten».

Glücklicherweise habe man in den vergangenen Jahren keine Unfälle in direktem Zusammenhang mit Wendemanövern im Gotthard-Strassentunnel verzeichnen müssen, so Imholz weiter. Es komme aber immer wieder zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, die aufgrund solcher Wendemanöver ihre Fahrzeuge stark abbremsen oder gar ausweichen müssen.

Gefährliche Situation: Das Wendemanöver dieses Automobilisten hätte schlimme Folgen haben können. Screenshot: CH Media

«Krass pflichtwidrige Unvorsichtigkeit»

Zurück zum eingangs erwähnten Fall. Später stellte sich heraus, dass der Mann auch über keine gültige Autobahnvignette verfügte. Dafür und für das Überfahren der doppelten Sicherheitslinie wurde der Mann per Strafbefehl verurteilt, wie «20 Minuten» unter Berufung auf die Urner Strafverfolgungsbehörden weiter berichtet.

Mit seinem Wendemanöver habe der Mann für andere Verkehrsteilnehmende eine «besondere Gefahr» geschaffen. Er habe «aus krass pflichtwidriger Unvorsichtigkeit» die Folgen seines Verhaltens nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen.

Der fehlbare Verkehrsteilnehmer wird mit einer bedingten Geldstrafe in der Höhe von 2000 Franken bestraft. Die Probezeit beträgt zwei Jahre. Zusätzlich kassiert der Deutsche eine Busse von 800 Franken und muss die Verfahrenskosten von 650 Franken übernehmen.

Hohe Aufklärungsquote dank guter Überwachung

Wenden mitten im Tunnel, Überfahren der doppelten Sicherheitslinie und andere haarsträubende Manöver: Immer wieder beobachtet die Kantonspolizei grobe Verkehrsregelverstösse im Gotthard. Die allermeisten davon werden direkt geahndet. Weil der Gotthardtunnel gut überwacht wird, können die Fahrerinnen und Fahrer jeweils rasch gestoppt werden. Meist handle es sich um Leute, welche die Ausfahrt verpasst haben und dann zurückwollen, erklärte die Kantonspolizei bereits früher.

Auf frischer Tat ertappt: Auch dieser Autofahrer wendete mitten im Gotthardtunnel. Bild: Kantonspolizei Uri

Verkehrssünder kommen die gefährlichen Manöver teuer zu stehen. Wer im Gotthardtunnel wendet, wird an die Urner Staatsanwaltschaft verzeigt und muss mit einer Busse rechnen sowie den Ausweis abgeben.

Die fehlende Wendemöglichkeit hat im Falle von Nachlässigkeit, aber auch bei Einhalten der Verkehrsregeln Konsequenzen: Reisenden, die sich verfahren oder etwas bei der Raststätte oder zu Hause vergessen haben, bleibt also nichts anderes übrig, als durch den ganzen Tunnel zu fahren, in Airolo oder Göschenen umzukehren und den Tunnel erneut zu passieren.