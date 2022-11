Vermisst Zuletzt in Andermatt gesehen: Wo ist Andreas Regli? Seit vergangenem Donnerstag wird Andreas Regli vermisst. Der 42-Jährige aus dem Kanton Zürich wurde zuletzt in Andermatt gesehen.

Seit Donnerstag wurde Andreas Regli, der sich zuletzt in Andermatt aufhielt, nicht mehr gesehen. Bild: Kantonspolizei Zürich

Seit Donnerstagnachmittag wurde Andreas Regli nicht mehr gesehen. Damals war er zu Fuss in Andermatt unterwegs. Er verliess den Ort in eine unbekannte Richtung, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Vermisstenmeldung.

Andreas Regli kommt aus dem Kanton Zürich, genauer gesagt aus Rikon im Tösstal. Er ist etwa 170 Zentimeter gross und schlank. Was für Kleider der Vermisste trägt, ist nicht bekannt.

Personen, die Angaben zum Vermissten machen können, melden sich bitte bei der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48. (red)