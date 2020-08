Künstlerin Gerda Arnold feiert in Altdorf Vernissage Es gibt wieder Kunst zu besichtigen im Urner Hauptort. Ab Samstag stellt Gerda Arnold ihre Werke aus, die in 25 Jahren zum Thema «Farbenblick Blickfang» entstanden sind.

(sez) Es wird ein Stelldichein von Aquarell-, Gouache- und Acrylbildern, die die Malerin Gerda Arnold in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geschaffen hat. Sie stellt sie unter den Ausstellungstitel «Farbenblick Blickfang». Die Künstlerin fügt an, dass es dabei nicht um eine bestimmte Bildrichtung, sondern vielmehr um einen «Blickfang» durch ihr Schaffen der letzten 25 Jahre gehe.

Die Ausstellung beginnt am kommenden Samstag, 5. September, mit der öffentlichen Vernissage von 10 bis 12 Uhr. Anschliessend werden die Werke jeweils freitags von 9 bis 11 Uhr in der Psychotherapeutischen Praxis an der Gotthardstrasse 14a in Altdorf zu besichtigen sein. Nach Rücksprache mit der Künstlerin können auch andere Besichtigungszeiten vereinbart werden; Tel. 079 634 69 43.