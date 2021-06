Versammlung FDP Uri engagiert sich für höheren Frauenanteil Auf kantonaler und kommunaler Ebene sind die Frauen in der Politik untervertreten. Das will die FDP Uri nun ändern.

Ehrengast und Nationalrätin Jacqueline de Quattro (Mitte), flankiert von alt Nationalrätin Gabi Huber (links) und alt Regierungsrätin Barbara Bär. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 24. Juni 2021)

Erstmals nach langer Zeit und diversen Online-Treffen führte die FDP Uri am Donnerstag wieder eine Veranstaltung mit physischer Präsenz der Teilnehmer durch. Ursprünglich war geplant, die Generalversammlung mit anschliessendem 50-Jahre-Jubiläums-Event zur Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz während einer Schifffahrt auf dem Urnersee abzuhalten. Doch das schlechte Wetter liess dieses Vorhaben platzen. Relativ kurzfristig musste deshalb umdisponiert und in die Company Lodge in Seedorf ausgewichen werden.

Die Veranstaltung war der Startschuss für eine ganze Serie. Im Herbst sollen noch weitere Anlässe im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrechts-Jubiläum durchgeführt werden. Das Ziel der FDP Uri besteht darin, vermehrt Frauen zum Einstieg in die Politik zu motivieren. «Engagiert Euch! Jetzt! Mit uns!», so lautet der entsprechende Aufruf. Ein halbes Jahrhundert nach Einführung ihres Stimmrechts sind zwar Frauen im Schweizer Parlament so gut vertreten wie nie zuvor. Auf lokaler Ebene geht es jedoch schleppend vorwärts. In den kantonalen, aber auch kommunalen Gremien ist der Frauenanteil deutlich tiefer. Die politische Parität – oder eben halbe-halbe – ist ein zentrales Ziel, auf das die FDP Uri hinarbeiten will.

Vollblutpolitikerin gewährt Einblicke

Beim Auftaktevent in Seedorf war die Waadtländer Nationalrätin Jacqueline de Quattro zu Gast, die just an diesem Tag ihren 61. Geburtstag feierte und deshalb eine riesige Urner Pastete geschenkt bekam. Im Gespräch mit den Geschäftsleitungsmitgliedern Dori Tarelli und Ludwig Loretz gab die langjährige Staatsrätin interessante Einblicke in ihre eindrückliche Politkarriere. Sie betonte: «Es ist schon speziell, dass unsere offene Schweiz so lange gebraucht hat, bis sie davon ausgegangen ist, dass eine Frau auch am öffentlichen Leben mitmachen kann, ohne dass die Familie darunter leiden muss. Ich bin froh, dass man sich diese Frage heute nicht mehr stellt.» Später fügte sie noch an: «Ich finde es wichtig, dass jeder Mann und jede Frau das macht, was er oder sie will und das eigene Leben mitgestaltet.» Und weiter:

Wenn man in die Politik einsteigt, sollte man keine Angst vor Auseinandersetzungen haben. Diese sind gesund, so lange sie fair und unter Einhaltung gewisser Regeln geführt werden.»

Ehrengast Jaqueline de Quattro erhielt von Präsident Ruedi Cathry zum Geburtstag eine grosse Urner Pastete. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 24. Juni 2021)

Rückblick auf ein strapaziöses Jahr

«Als Präsident der FDP Uri darf ich auf ein eher schwieriges und strapaziöses, aber erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der zweite Corona-Lockdown zwang uns wieder, anders zu funktionieren», hielt der Vorsitzende Ruedi Cathry fest. Die Zusammenarbeit sei durch die Coronamassnahmen erschwert worden. Cathry ging in seinem Rückblick auch kurz auf die Situation bei der FDP Schweiz sowie den überraschenden Rücktritt von Präsidentin Petra Gössi ein und sagte dazu: «Die Ungereimtheiten hinterlassen Spuren. Eine Neuausrichtung der Zusammenarbeit ist dringend notwendig.»

Der nach zehn Jahren abtretende Kassier Max Simmen, Andermatt, stellte letztmals die Jahresrechnung vor. Für 2020 konnte er sehr gute Zahlen präsentieren, resultierte doch ein Gewinn von 6470 Franken, was zum Teil auf wegen der Coronapandemie abgesagte Veranstaltungen zurückzuführen war. Das führte logischerweise zu Minderausgaben. Künftig wird Landrat Markus Zurfluh die Rechnung führen. Er wurde genau gleich wie der Medienverantwortliche Sven Infanger, Seedorf, für zwei weitere Jahre als Geschäftsleitungsmitglied bestätigt. Neu in die Geschäftsleitung wählen liess sich die Landrätin Dori Tarelli, Altdorf. Simmen wird künftig neu als Rechnungsrevisor agieren und ersetzt in dieser Funktion Louis Zurfluh, Amsteg. Cathry wies darauf hin, dass er definitiv nur noch ein Jahr Parteipräsident bleiben werde. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sei bereits lanciert worden. Im Hinblick auf die GV 2022 gilt es zudem neue Geschäftsleitungsmitglieder zu finden, da mit einigen Rücktritten zu rechnen ist.

In seinem Ausblick betonte Cathry: «Wir streben eine verstärkte Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen an, insbesondere in der Zentralschweiz. Zudem fokussieren wir uns auf kantonale politische Themen». Schwerpunkte sollen die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft, Finanzen sowie Klima und Energie bilden. Im Juni 2022 soll erstmals eine Delegiertenversammlung der FDP Schweiz im Kanton Uri über die Bühne gehen und zwar in Andermatt. Die Planung dieses nationalen Events sei bereits angelaufen.