Versammlung Korporationsrat Uri sagt Ja zu positiven Budgetzahlen Fürs kommende Jahr wird mit einem Plus von mehr als 50'000 Franken gerechnet. Den Zahlen wurde ebenso klar zugestimmt wie der Vergabe von Land für einen Stallneubau im Gitschitaler Boden in Seedorf.

Der Korporationsrat Uri tagt im Rathaus Altdorf mit Maskenpflicht. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 3. Dezember 2021)

Das Budget der Korporation Uri schliesst bei einem Aufwand von 6,24 Millionen Franken und einem Ertrag von 6,29 Millionen Franken mit einem Mehrertrag von 51'725 Franken ab. Die Zahlen wurden an der Sitzung des Korporationsrats Uri am Freitag im Altdorfer Rathaus klar gutgeheissen. Wie Korporationsverwalter Lukas Wyrsch aufzeigte, konnte nur durch die Entnahme von 100'000 Franken aus dem Fonds Allmendbodenverbesserungen ein positives Resultat erreicht werden. Im Budget ist ein Betrag von 250'000 Franken an die Kunsteisbahn auf dem Holzboden in Spiringen vorgesehen. «Ob der Betrag im 2022 oder erst später beansprucht wird, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden», so Wyrsch.

Die Herausforderungen bei der laufenden Instandhaltung der Liegenschaften bleibt für die Korporation bestehen. Mit Investitionen will die Korporation Uri die Substanz der eigenen Mietobjekte erhalten. So steht beim Mehrfamilienhaus Mühlematte in Altdorf 2023 und 2024 eine umfassende Gebäudesanierung an. 2022 sollen rund 50'000 Franken für den Ersatz des Servers der Verwaltung sowie die Erhöhung der Datensicherheit aufgewendet werden.

Neuer Alpkäseführer geplant, Bürgeraktion führt aufs Arni

Für die Neuauflage des Alpkäseführers wird mit Kosten von 30'000 Franken gerechnet. Ein entsprechendes Kreditbegehren wird dem Korporationsrat allenfalls an der nächsten Sitzung vorgelegt. Die Anpassung der Ferienentschädigung auf Sitzungs- und Taggelder des Engeren Rats belastet die Rechnung mit rund 120'000 Franken. 100'000 Franken werden für die nächste Bürgeraktion zur Verfügung gestellt. Diese ermöglicht die Gratisfahrt mit den beiden Luftseilbahnen aufs Arni.

Bei der Einnahmeseite steht die Korporation Uri auf soliden Beinen, wie Wyrsch aufzeigte. Mit fast 3,4 Millionen Franken stehen die Konzessionen und Regalien an erster Stelle. Daneben werden mit Vermögenserträgen aus Liegenschaften, Anlagen sowie Pacht- und Baurechtszinsen rund ein Drittel der Einnahmen generiert. Erfreulich entwickeln sich die Dividendenerträge aus Beteiligungen an Kraftwerkgesellschaften. Mit dem KW Schächen, KW Erstfeldertal und KW Palanggenbach wird sich diese Ertragsquelle weiter festigen.

Das Budget widerspiegle die Bedeutung der Korporation, gab sich Wyrsch überzeugt. «Mit soliden Einnahmen werden die Mittel generiert, mit denen wir die Land-, Alp- und Forstwirtschaft sowie viele soziale, sportliche und kulturelle Projekte unterstützen.» Zudem könne die Korporation mit Baurechten, Verpachtungen und als Vermieter ein fairer und zuverlässiger Partner sein. Die Korporationsrätinnen und -räte sagten einstimmig Ja zum Budget 2022.

Rechnungsprüfungskommision grossmehrheitlich wieder gewählt

Der Korporationsrat Uri wählt jeweils die Rechnungsprüfungskommission (RPK) für ein Jahr. Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri, sprach jedoch an der Sitzung des Korporationsrats Uri von einer Ausnahme. RPK-Präsident Wendelin Loretz war im Mai zum Vizepräsidenten der Korporation Uri gewählt worden. Somit kam es im vergangenen Frühling bereits zu Wahlen. Deshalb wurden nun Präsident und Mitglieder der RPK nicht neu gewählt. Der Korporationsrat Uri bestätigte vielmehr Präsident Peter Truttmann, Seelisberg, sowie die Mitglieder Walter Walker, Wassen, Oliver Indergand, Schattdorf, Leo Zwyer, Sisikon, und Josef Arnold, Spiringen, im Amt.

Korporationspräsident Kurt Schuler (obere Reite in der Mitte) leitete die Sitzung im Landratssaal im Rathaus Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 3. Dezember 2021)

Stall im Gitschitaler Boden kann gebaut werden

Einstimmig gutgeheissen wurde die Vergabe von 248 Quadratmeter Land an Agnes und Beat Zurfluh-Herger im Gitschitaler Boden in Seedorf. Geplant ist der Ersatzneubau eines Stalls. Allmendaufseher Markus Infanger sagte, die Gesuchsteller hätten die Alpgebäude und die damit verbundenen 8 Alprechte à 7 Kuhessen im Gitschitaler Boden von der Erbengemeinschaft Imhof gekauft. «Die bestehenden Ställe sind in einem sehr schlechten Zustand», betonte Infanger. «Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.» Aus diesem Grund sind ein neues Stallgebäude sowie der Aufbau einer Käserei geplant. Die heutigen Gebäude werden abgebrochen und zurückgebaut. Die mit dem Abriss neu gewonnene Fläche wird der neuen Baurechtsfläche angerechnet.