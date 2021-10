Reussebene Uri Meliorationsgenossenschaft besinnt sich auf ursprüngliche Aufgaben zurück Die Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri will den Entwässerungsperimeter im Urner Talboden verkleinern. Zudem wählten die Mitglieder Stefan Gisler neu in den Vorstand.

Am vergangenen Mittwochabend hat im Schützenhaus in Altdorf die Jahresversammlung der Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri stattgefunden. Präsident Anton Marty blickte in seinem Rückblick auf ein arbeitsintensives Jahr zurück, das geprägt war von den Arbeiten am mehrjährigen Projekt «Grundlagenbeschaffung». Weiter orientierte er die Anwesenden über anstehende Sanierungsarbeiten in Erstfeld und Schattdorf.

Zudem sprach Marty auch über die extremen Wetterbedingungen im vergangenen Sommer. Die lang anhaltenden Niederschläge und der hohe Pegel des Vierwaldstättersees seien für die Melioration, welche die Böden der Reussebene zwischen Erstfeld und Flüelen entwässern sollte, eine grosse Herausforderung gewesen. Das Pumpwerk in Flüelen sei während Wochen im Dauerbetrieb gewesen.

Statuten werden präzisiert

Der Vorstand der Meliorationsgenossenschaft ist derzeit daran, sein rund 75 Kilometer umfassendes Netz der Entwässerungsleitungen auf seinen Zustand hin zu untersuchen und die Planunterlagen zu aktualisieren. Verwalter Elias Bricker informierte die Versammlung über den Stand des Projekts Grundlagenbeschaffung. Die beiden ersten Projektetappen in den Gemeinden Schattdorf und Erstfeld seien nun beinahe abgeschlossen.

Während der Feldarbeiten habe sich nun gezeigt, dass viele überbaute Gebiete gar nicht mehr auf die Entwässerung durch die Meliorationsgenossenschaft angewiesen seien, führte Bricker aus. In vielen Siedlungsgebieten seien die Entwässerungsleitungen zudem schon seit Jahren ausser Betrieb oder gar nicht mehr existent. Dazu kommt, dass die Meliorationsgenossenschaft als öffentlich-rechtliche Bodenverbesserungsgenossenschaft lediglich für landwirtschaftlich genutzte Flächen zuständig wäre und auch nur für Leitungsabschnitte in landwirtschaftlich genutzten Parzellen subventionsberechtigt. Daher soll der Entwässerungsperimeter neu definiert werden. Der Vorstand beantragte der Versammlung daher eine Perimeterbereinigung.

Die Anwesenden stimmten dem Vorhaben zu, die involvierten Siedlungsgebiete auf dem Gemeindegebiet von Schattdorf nach einem erfolgten Auflageverfahren aus dem Zuständigkeitsgebiet der Melioration zu entlassen. Weitere Perimeterbereinigungen auf den Gemeindegebieten von Altdorf, Erstfeld und Flüelen sollen in den kommenden Jahren folgen.

Damit verbunden war auch eine Statutenrevision. Die Jahresversammlung stimmte dem Antrag des Vorstandes zu, den Perimeter in den Statuten genauer zu definieren und diese mit Planunterlagen zu versehen.

Walter Arnold tritt zurück

Weiter standen Wahlen auf der Traktandenliste. Vizepräsident Walter Arnold stellte sich nicht mehr für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Bürgler war seit 2003 Mitglied des Vorstands und amtete seit 2012 als Vizepräsident. So wurde Stefan Gisler, Lehn, Schattdorf, neu in den Vorstand gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder Anton Marty (Präsident), Altdorf; Peter Furrer, Erstfeld; Damian Gisler, Altdorf, und Jost Gisler, Erstfeld, wurden für drei weitere Jahre bestätigt. (pd/jb)