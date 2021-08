Bristen Positive Bilanz trotz Corona: Die Seilbahn Golzern beförderte 61'000 Gäste Die Mitglieder der Seilbahngenossenschaft Golzern blickten auf das vergangene Betriebsjahr 2020 zurück.

Präsident Peter Baumann hiess am 27. August die Mitglieder zur jährlichen Generalversammlung der Seilbahngenossenschaft Golzern willkommen. Der Vorstand zeigte sich sehr erfreut, dass die diesjährige GV unter Einhaltung der Coronaregeln vor Ort durchgeführt werden durfte. Weil die letztjährige Generalversammlung abgesagt werden musste, wurden die Geschäfte von zwei Jahren abgewickelt.

12’319-mal fuhr die Luftseilbahn Golzern im coronageprägten Jahr 2020. Bild: PD

An der Versammlung wurde auch auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Nach einem vielversprechenden Start ins 2020 war plötzlich alles ganz anders. Der Seilbahnbetrieb musste per 17. März 2020 aufgrund der Pandemie eingestellt werden. An den Wochenenden, bei schönstem Wanderwetter, durften keine Fahrten für touristische Zwecke mehr gemacht werden.

Die Feier zum 75-Jahr-Jubiläum fiel ins Wasser

Anfang Juni 2020 durften die Seilbahnen den Betrieb wieder aufnehmen. Dennoch war für die Seilbahngenossenschaft Golzern das Jahr mit weiteren Absagen geprägt. Die Generalversammlung wie auch das Lehrlingslager der Dätwyler IT Infra AG konnten nicht durchgeführt werden. Auch konnte das geplante Fest zum 75-jährigen Jubiläum der Golzernseilbahn nicht gefeiert werden.

Trotz der speziellen Coronasituation zog Präsident Peter Baumann in seinem Jahresbericht 2020 eine positive Bilanz: «Die Seilbahn funktionierte zur vollsten Zufriedenheit und fuhr 12’319-mal – total wurden rund 61’000 Gäste befördert.» Die beiden Haupteinnah­memonate waren der August mit 26 Prozent, gefolgt vom Juli mit 25 Prozent. Auch im Monat September waren die Einnahmen höher als im vorherigen Jahr.

Der Vorstand bleibt unverändert



An der Generalversammlung freute sich der Präsident, dass der Vorstand unverändert beisammenbleibt. Dieser wurde einstimmig für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren bestätigt. Bei der Kontrollstelle gibt Philipp Loretz sen. den Rücktritt bekannt. Als neues Mitglied konnte sein Sohn Philipp Loretz jun. gewonnen werden.

Peter Baumann infor­mierte ausserdem, dass das Rundreise-Billett «Höhenweg Silenerberge» rege genutzt wird. In Zusammenarbeit mit der Auto AG Uri und dem Postauto kann das Rundreise-Billett inklusive öffentlicher Verkehrsmittel gelöst werden, direkt im Bus ab Erstfeld oder im Postauto. Mit dem Kombi-Billett inklusive ÖV haben die Gäste zusätzlich die Möglichkeit, neben einer Berg- und Talfahrt mit den beiden Luftseilbahnen noch eine Fahrt mit dem Postauto (Bristen–Amsteg oder Amsteg–Bristen) sowie eine Busfahrt (Amsteg–Erstfeld oder Erstfeld–Amsteg) zu geniessen. Der Präsident verwies für Infos zum Rundreise-Billett auf die Website: www.lsb-golzern.ch.

Gut auf den Sommer vorbereitet

Das Floss auf dem Golzernsee wurde wieder eingewässert. Auch wurde wieder Brennholz für die Feuerstel­len hinter dem See vorbereitet. Am Schluss der Versammlung bedankt sich Präsident Peter Baumann für das Vertrauen der Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Ein grosser Dank ging auch an alle Vorstandsmitglieder, an den Maschinisten Christian Jauch und seine Frau Claudia sowie an alle Gäste, welche die Luftseilbahn Golzern immer wieder benützen – und damit zum Erhalt beitragen. (RIN)