Versammlung SAC-Ortsgruppe Flüelen ist trotz Corona flott unterwegs Die SAC-Ortsgruppe Flüelen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der Vorstand bleibt unverändert, als neuer Revisor wurde Norbert Schuler bestimmt.

Wiedergewählte, Jubilare und neue Mitglieder vereint; von links: Wisi Hänsli, Nino Vanoli, Toni Weber, Obmann Heinz Gisler (hinten), Hansruedi Herger, Jürgen Strauss, Hubi Kempf und Hanspeter Amrhein. Bild: Georg Epp (Flüelen, 18. September 2021)

Am Samstag, 18. September, füllten Mitglieder der SAC-Ortsgruppe Flüelen bei herrlichem Wetter nach und nach die Terrasse des Bergrestaurants Oberaxen hoch über Flüelen. Obmann Heinz Gisler freute sich, 25 Bergvagabunden und Gäste, unter ihnen Jürgen Strauss, Präsident des Dachverbandes SAC Gotthard, zur 48. Generalversammlung zu begrüssen. Das Protokoll der GV 2020 von Hanspeter Amrhein war einmal mehr eine literarische und humorvolle Meisterleistung, die Lachmuskeln der Versammlungsteilnehmer wurden bereits zu Beginn der Versammlung strapaziert.

Die Coronapandemie hat das vergangene Vereinsjahr geprägt, aber die geplanten Veranstaltungen konnten fast ausnahmslos durchgeführt werden. Im Jahresbericht des Obmanns Heinz Gisler blickte man auf die Höhepunkte der Aktivitäten zurück. Nebst traditionellen Anlässen wie Wintersportwochenende, Sommertour und Herbstwanderung organisierten die Tourenleiter Franz Muheim und Thomas Walker wieder zahlreiche Skitouren und auch wieder einen Lawinenkurs. Grosszügig aufgerundete Vereinsbeiträge waren hauptschuldig, dass Kassier Wisi Hänsli erneut ein absolutes Spitzenergebnis in finanzieller Hinsicht präsentieren konnte. Mit Mehreinnahmen von 1646 Franken stieg das Vermögen des Vereins auf rund 6000 Franken, dies ist klarer Rekord. Im Hinblick auf das Jubiläum 50 Jahre OG Flüelen in zwei Jahren ist ein finanzieller Rückhalt besonders willkommen.

Neue Bergvagabunden aufgenommen

Kurz und bündig wurde das Vorstandstrio mit Obmann Heinz Gisler, Sekretär Hanspeter Amrhein und Kassier Wisi Hänsli mit grossem Dank in ihren Funktionen für weitere zwei Jahre bestätigt. Weil die finanzielle Situation im Verein aktuell in die Höhe schnellt, wurde der Vorschlag vom abtretenden Revisor Nino Vanoli akzeptiert, die Kontrollstelle neu mit einem zweiten Revisor zu besetzen. Gewählt wurde Norbert Schuler, ein ausgewiesener Finanzfachmann, Richard Mauri wurde wiedergewählt. Mit Hubi Kempf aus Altdorf und dem abwesenden Holzfachmann Hermi Herger aus Flüelen konnten erfreulicherweise zwei neue Bergvagabunden in der OG Flüelen aufgenommen werden.

Eine ganze Reihe geöffneter Weinflaschen stand bereit, um anwesende Jubilare und runde Geburtstage gebührend zu feiern. An der GV der Stammsektion SAC-Gotthard feierten Edy Mengelt 40 und Toni Fullin 50 Jahre Mitgliedschaft. Zu runden Geburtstagen gratulierte man Wisi Hänsli, Franz Muheim; sowie Robi Herger und Hanspeter Imhof zu 65 Jahren. Hansruedi Herger und Edy Mengelt wurde zu 75 sowie Ruedi Bricker, Ernst Muheim und Toni Weber zu 85 Jahren gratuliert.

Wintersportwochenende, Wanderungen und Lawinenkurs

Am 16. bis 18. Februar 2022 ist das nächste Wintersportwochenende geplant, noch nicht sicher ist, ob man sich im Toggenburg oder im Gebiet Melchsee Frutt sportlich betätigt. Auch die anderen traditionellen Veranstaltungen wie Lawinenkurs, Ortsgruppenhock, Sommerwanderung und Herbstwanderung wurden terminlich festgelegt. Jürgen Strauss überbrachte die Grussworte der Stammsektion SAC Gotthard. Er freute sich einmal mehr über die interessante und humorvolle Generalversammlung. Ruedi Gisler, Obmann der OG Schattdorf, gratulierte in erster Linie zum tollen finanziellen Ergebnis. Am Schluss der Versammlung forderte Heinz Gisler die anwesenden Bergkameraden auf, die aktuellen Diskussionen zwischen Geimpften und Nichtgeimpften wertneutral und mit Respekt zu führen und mit Vorbildcharakter und gutem Beispiel voranzugehen.

Mit feiner Polenta und Braten aus der Küche von Claudia und Daniel Luthiger sowie Dessert von Paul Bissig startete der gesellige Teil der Versammlung, im Hotel Tourist wurde abschliessend die gelungene Zusammenkunft gefeiert.