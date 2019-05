Verschiedene Meinungen zum Kunstrasen-Projekt in Altdorf Zur kommunalen Abstimmung am 19. Mai über die Umrüstung des Sportplatzes Suworowmatte von Natur- auf Kunstrasen.

Die Gemeinde Altdorf hat in Sachen Infrastrukturausbau- und Unterhalt in den vergangenen Jahren vieles für die Einwohner von Altdorf umgesetzt. Denken wir nur an die Hagenhalle, die Sanierung des Winkelparkplatzes mit Hochwasserschutz, die Sanierung der Schützengasse mit einer speziellen Pflästerung, die nicht nur die Fussgängerzone verschönert, sondern rollstuhl-, rollator- und kinderwagengerecht gestaltet wurde.

In zehn Tagen dürfen wir über ein weiteres wichtiges Infrastrukturprojekt abstimmen – den Umbau des Sportplatzes Suworowmatte auf Kunstrasen inklusive eines weiteren Stücks Hochwasserschutz am Bannwald. Immer mehr Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene jeglichen Alters, treiben heute Sport. Vereine leisten seit Jahren vielseitige Arbeit, damit die Altdorfer Bevölkerung verschiedene Sportmöglichkeiten, Unterhaltung, Kulturerlebnisse und vieles mehr wahrnehmen können.

Die grossen Jugendabteilungen der Vereine benötigen immer mehr Trainingsmöglichkeiten – auch bei garstigem Wetter und Nässe. Ein Kunstrasen kann viele zusätzliche Trainingsstunden ermöglichen, was auch eine Entlastung der Hallen-Belegung während des Winters durch den FC Altdorf mit sich bringt. Konkret: Diese Hallen-Stunden können durch andere Vereine belegt werden. Ein Kunstrasen also dient allen!

Der Landrat hat mit 59 zu 0 Stimmen dem Unterstützungsbeitrag von 500’000 Franken für den Umbau auf Kunstrasen zugestimmt. Seien Sie auch am 19. Mai solidarisch und legen ein überzeugtes Ja zum Projekt «Kunstrasen in Altdorf» in die Urne.



Marco Roeleven, Landrat, Altdorf

Die Befürworter für einen Kunstrasen in Altdorf erklären seit einigen Wochen die Vorzüge gegenüber einem Naturrasen. Dabei wird jedes Mal darauf hingewiesen, wie wichtig die Anlage in Bezug der Jugendförderung sei. Auch dass die Nachbargemeinden dem FC Altdorf weit voraus sind, scheint mir kein schlagendes Argument zu sein.

Der Gemeinderat von Altdorf hat dem Objekt seine negative Haltung bezeugt und erwähnt dabei vor allem die hohen Kosten. Ich finde das Konzept Kunstrasen in Bezug der Nutzungsmöglichkeiten sehr gut. Über die Umweltverträglichkeit möchte ich mich hier nicht äussern. Was mir für eine Stimmwahl aber fehlt, ist eine Anlagenbeschreibung. Da stellen sich mir folgende Fragen: Wie ist der Platz bezüglich Parkplätze, Zufahrt, Velo-Unterstände, Garderoben, WC-Anlagen und nicht zuletzt Zuschauerraum geplant?

Wenn diese Fragen nicht öffentlich dargestellt werden können, gebe ich der Verwirklichung dieses Projekts wenige Chancen. Spätestens bei den Ausschreibungen wird es Einsprachen geben, welche uns wieder zur Urne rufen und somit nur Kosten verursachen werden.

Marcel Huggenberger, Altdorf

Am 19. Mai stimmen die Altdorfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber ab, ob der lokale Fussballverein wie bis anhin ausschliesslich auf Naturrasen oder neu auch auf einem synthetischen Teppich trainieren und spielen soll. Nun finden die einen, ohne Kunstrasen sei eine erfolgreiche Weiterführung des Fussballsports und seiner guten Jugendförderung praktisch nicht mehr möglich. Und die anderen, die bis jetzt eher geschwiegen haben, finden, dass das Projekt zu teuer und nicht umweltverträglich sei.

Der Betrag von 2,9 Millionen Franken ist für einen Kunstrasen-Fussballplatz unbestritten sehr hoch. Kunstrasenplätze werden normalerweise für durchschnittlich rund die Hälfte der für die Gemeinde Altdorf kalkulierten Kosten gebaut. Aus diesem Grund befand der Gemeinderat, das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei für einen Kunstrasenplatz an diesem Standort ungenügend.

Nun fragt man sich natürlich, weshalb ein Kunstrasen auf der Suworowmatte fast doppelt so teuer zu stehen kommt, wie an einem anderen, durchschnittlichen Standort. In Leserbriefen wurde suggeriert, die Gemeinde hätte das Projekt durch den Einbau von diffusen Wasserschutzmassnahmen künstlich verteuert. Im Sinne einer faktentreuen Informationsgrundlage ist es mir wichtig, diesen Punkt nochmals anzusprechen.

Tatsächlich dienen nämlich alle Wasserschutzmassnahmen im Projekt ausschliesslich dem Schutz des Kunstrasenteppichs und seiner Umgebung. Da der betonierte Untergrund eines Kunstrasenfeldes kein Versickern von Wasser zulässt, muss die Gemeinde die kostspieligen Wasserschutzmassnahmen einrechnen. Gerade wir Altdorferinnen und Altdorfer wissen, dass der Bannwald bei längeren Regenperioden unberechenbar werden kann. Der Naturrasen auf der Suworowmatte übernimmt mit seiner Fähigkeit, Wasser versickern zu lassen, bis heute einen natürlichen Schutz am Fusse des Bannwalds. Dieser Schutz ist mit einem Kunstrasenfeld nicht mehr gewährleistet.

Mit einer kritischen Meinung zum Kunstrasen auf der Suworowmatte war man bisher in der Öffentlichkeit fast allein. Ob sich am Schluss allenfalls doch eine «schweigende Mehrheit» durchsetzt? Wir dürfen gespannt sein. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass alle Altdorfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 19. Mai selbst entscheiden können, ob ihnen der Umbau eines Fussballplatzes 2,9 Millionen Franken wirklich wert ist. Ein prächtiges Beispiel von gelebter, direkter Demokratie.

Kilian Gasser, Altdorf