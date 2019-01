Silenen: 43-Jährige stirbt nach Bergung aus Lawine im Spital In Silenen ging am 3. Januar eine Lawine nieder und hat einen 55-jährigen Mann und seine 43-jährige Begleiterin mitgerissen. Laut der Kantonspolizei Uri ist die Frau im Spital an ihren Verletzungen erlegen.

Am Donnerstag, 3. Januar, ereignete sich im Gebiet Hoch Fulen / Griesstal / Rotgrad in Silenen ein Lawinenniedergang. Dabei wurde eine Frau vollständig von der Lawine verschüttet und musste nach der Bergung in ein ausserkantonales Spital überflogen werden. Ihr Begleiter konnte sich selbst befreien.

Wie nun aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri hervorgeht, ist die 43-jährige Frau ist am frühen Samstagnachmittag, 5. Januar, in einem ausserkantonalen Spital an den Folgen des Unfalls verstorben. (kapo/pz)