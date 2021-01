Video So geht in Seedorf die zweite Lawine nieder In derselben Schneise wie am Vortag ist nochmals Schnee vom Berg gerutscht.

(dvm/zf) Am Freitag ist es in Seedorf auf der Kantonsstrasse Richtung Bauen erneut zu einem Lawinenniedergang gekommen. Dies nachdem sich die so genannte «Fischlaui» in der Nacht auf Donnerstag bereits gelöst hatte. Erneut löste sich in derselben Schneise Schnee. Sicherheitsleute konnten die Szene mit dem Handy einfangen:

Die Strasse war für den Verkehrt aber auch für Fussgänger gesperrt worden. Im Nachhinein zeigt sich nun, dass diese Vorsicht absolut angebracht war. Die Polizei spricht im ganzen Kanton von einer hohen Lawinengefahr.

