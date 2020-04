Videobotschaft: Bildungsdirektor Beat Jörg zieht positives Fazit zum Fernunterricht

Der Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg wendet sich an die Urner Bevölkerung. Es gelte nun, die Rückkehr zum Präsenzunterricht vorzubereiten.



(pd/RIN) Der Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg zieht ein positives Fazit zum Fernunterricht, von dem die Urner Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen profitieren konnten. Er bedankt sich in der Videobotschaft an die Urner Bevölkerung, insbesondere bei den Lehrpersonen.

Jetzt gelte es, die Rückkehr zum Präsenzunterricht vorzubereiten und die Jahrgänge, welche vor Übertritten stehen, gezielt und mit grossem Engagement zu begleiten. «In diesem Land gibt es wieder Lichtblicke in der Krise», so Beat Jörg im Video.