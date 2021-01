Videodreh Freestyler hüpfen Wilhelm Tell um die Ohren Freeski-Fahrer haben beim Telldenkmal ein spektakuläres Shooting veranstaltet. Die Bilder sollen dazu beitragen, dass Uri als Freestyle-Kanton wahrgenommen wird.

Die Videos haben bereits in den sozialen Medien und auf Whatsapp die Runden gemacht: Ein paar Wagemutige veranstalten beim Telldenkmal in Altdorf ein exklusives Shooting. Beim Brunnen vor dem Altdorfer Wahrzeichen haben sie eine Schneeschanze gebaut, holen mächtig Anlauf und vollführen mit ihren Ski spektakuläre Kunststücke.

Es ist Dienstagnachmittag, als es in Uri heftig zu schneien beginnt. Obwohl die Räumungsequipen des Kantons ohne Halt kursieren, bleibt der Schnee auf der Strasse haften. Für Marcel («Mäc») Infanger sind diese Wetterverhältnisse aber kein Grund, sich in der warmen Stube zu verkriechen. Im Gegenteil. Nach Feierabend schickt der Elektroinstallateur seinen Kollegen eine Sprachnachricht – 10 Minuten später ist es beschlossene Sache: Die Gruppe geht auf Tour im Urner Unterland. Ziel sind Aufnahmen für einen geplanten Film. «Wir sind Freestyler», erklärt er den spontanen Plan.

Die Gruppe besteht aus Freeski-Fahrern hauptsächlich aus Attinghausen und Silenen. Öfters treffen sich die Kollegen beispielsweise auf dem Brüsti. An «halboffiziellen» Events, wie sie es nennen, wird das kleine Skigebiet mit viel Handarbeit zum Freestyle-Park.

Auch der Freestyle-Event Spring Session auf dem Brüsti sorgte für spektakuläre Bilder. Bild: Valentin Luthiger, (März 2019)

Doch immer öfters suchen sich die Unerschrockenen auch aussergewöhnlichere Orte für ihre Kunststücke aus. Nachdem sich die Gruppe am Dienstag in Bürglen mit ein paar Sprüngen übers Treppengeländer beim Schulhausplatz «warmgelaufen» hat, geht es in den Urner Hauptort. Rasch ist mit ein paar Schaufeln Schnee eine veritable Schanze präpariert. Um die Mittelsäule des Dorfbrunnens befestigen die Freestyler ein Kautschuk-Seil, das sich wie beim Bungee-Jumping beinahe um die vierfache Länge dehnen lässt. Es wird der ökologische Antrieb für die Sprünge über die Schanze sein.

Mittlerweile ist auch Fotograf Valentin Luthiger eingetroffen. «Auch für mich war es eine sehr spontane Idee», sagt er, «aber bei so etwas bin ich immer gerne dabei». Es ist mittlerweile etwa 21.30 Uhr, vom Feierabendverkehr ist im Altdorfer Dorfkern nichts mehr zu spüren. Mit ein paar Handgriffen montiert Luthiger seine Blitzanlage und schiesst die ersten Probefotos. Jetzt kann's losgehen.

An Schnee für den Freestyle-Stunt mangelt es nicht. Bild: Valentin Luthiger, (Altdorf, 12. Januar 2021)

Zwischen dem Gebäude der UBS und dem Hotel Reiser gehen die Fahrer in Startstellung. «Um das Gummiseil zu spannen, muss man schon fast zu dritt sein», erklärt Mäc Infanger.

Die Gruppe um Mäc Infanger (links) spannt das Gummiseil für den Schub. Bild: Valentin Luthiger, (Altdorf, 12. Januar 2021)

Die Passanten sind begeistert, zücken ihre Handys und filmen mit. «Wir wissen nicht einmal genau, wer die Videos gemacht hat, die im Internet kursieren», sagt Fotograf Luthiger. «Auf jeden Fall ist es cool, dass die Leute Freude an dieser Guerilla-Aktion haben.» Doch wie risikoreich ist die Sache eigentlich?

Ein spektakulärer Sprung. Bild: Valentin Luthiger, (Altdorf, 12. Januar 2021)

«Freestyle-Sport ist nie ganz ungefährlich», gibt der Wahl-Attinghauser Mäc Infanger zu. «Es ist immer ein Risiko dabei, aber dieses lässt sich gut abschätzen.» Denn die Gruppe darf mittlerweile auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. «Wir drängen niemanden dazu, irgendetwas auszuprobieren und nachzumachen. Wer sich ein Kunststück nicht absolut zutraut, springt nicht. Das ist für alle okay.»

Ein Bild mit Seltenheitswert. Bild: Valentin Luthiger, (Altdorf, 12. Januar 2021)

Unter dem starren Blick von Wilhelm Tell gelingt es den Kollegen, ohne gröbere Verletzung von dannen zu ziehen – sogar nach einem Salto über den Brunnen. Die Bilder sind im Kasten. «Unser Ziel ist ein Film, der zeigt, dass Uri eine Freestyle-Destination ist», sagt Mäc Infanger. Im Oktober soll das rund 20-minütige Video fertig geschnitten sein und – sofern die Pandemiesituation es erlaubt – will man mit einem Fest Premiere feiern. Die Einstellung, auf der die Freestyler dem Schweizer Nationalhelden um die Ohren fliegen, dürfte darin wohl einen Ehrenplatz erhalten.