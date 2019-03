Kirchenchor Bürglen bietet viel Gesang am Palmsonntag Mit grossen Chor- und Orchesterwerken startet der Kirchenchor Bürglen in die Karwoche. Auf dem Programm des Passionskonzerts stehen virtuose Werke – darunter ein «Requiem» oder das «Stabat Mater». Robi Kuster

Begleitet von Kari Arnold am Klavier dirigiert Armin Wyrsch die Sänger des Kirchenchors Bürglen. (Bild: Robi Kuster (Bürglen, 14. März 2019))

Für den Palmsonntag vom 14. April nimmt sich der Kirchenchor Bürglen Grosses vor. Auf dem Programm stehen das «Requiem op. 48» von Gabriel Fauré, das «Stabat Mater» und das «Abendlied» von Josef Rheinberger. Zudem spielt Karl Arnold anlässlich dieses Konzerts die «Variations sur Noël» von Marcel Dupré.

Der Besuch an der Probe in Bürglen zeigte eindrücklich, welche Anforderungen dabei an die Sängerinnen und Sänger gestellt werden. Seit September ist der Chor am Einstudieren dieses Konzertprogramms. Die ausgewählten Werke stammen aus der Spätromantik und beeindrucken mit ihrer breiten Anlage und edlen Klangwirkung. Das Requiem von Gabriel Fauré wird oft als sehr friedvoll und sanftmütig beschrieben.

Susanna Lussi-Corty ist die Konzertmeisterin

Auch die neue Mathis-Orgel der Pfarrkirche Bürglen wird an diesem Konzert seine majestätische Grösse und Klangvielfalt präsentieren. Mit dem Werk «Variations sur un vieux Noël» von Marcel Dupré wagt sich der Konzertorganist Karl Arnold an eines der virtuosesten Werke der französischen Spätromantik.

Das Hauptthema, das diesen zehn Orgelvariationen zugrunde liegt, wird heute im Lied «Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt» während der Passionszeit oft im Gottesdienst gesungen. Als Konzertmeisterin des 18-köpfigen Ad-hoc-Orchesters konnte Susanna Lussi-Cory gewonnen werden. Die Solistin gab etwa Violinkonzerte von Beethoven, Vieuxtemps, Mozart oder Tschaikowsky, war Konzertmeisterin des Bronx Opera Orchestra sowie Bratschistin des National Orchestra in New York. Ebenfalls ist Susanna Lussi-Cory Mitglied der Festival Strings Lucerne sowie im Zürcher Kammerorchester.

Der Kirchenchor Bürglen steht seit 2009 unter der Leitung von Armin Wyrsch, der an der Pädagogischen Hochschule Schwyz den Fachkern Musik leitet und im Nebenamt als Organist und Chorleiter in Bürglen tätig ist.

125-jähriger Kirchenchor zählt 36 Mitglieder

Der 125-jährige Kirchenchor Bürglen kann auf eine lange Vereinsgeschichte zurückblicken. Der Chor mit seinen aktuell 36 Mitgliedern probt jeweils donnerstags im Kirchgemeindehaus Bürglen. Pro Jahr gestalten diese ambitionierten Sängerinnen und Sänger rund zehn Gottesdienste sowie ein geistliches oder weltliches Konzert.

Offenheit und Kreativität gehören zum Leitbild des Kirchenchors in Bürglen, der sich der Pflege geistlicher Chor- und Instrumentalmusik verschrieben hat. In Kooperation mit anderen Formationen tritt er aber auch sporadisch an Sängerfesten oder anderen weltlichen Musikprojekten auf. Auf das grosse Konzert am Palmsonntag freuen sich die Sängerinnen und Sänger sehr.

Sie freuen sich auf die warmen Klänge, auf die farbigen und weichen Harmonien und auf die tiefe, emotionale Kraft, die diesen Werken innewohnt.