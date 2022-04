VMC Erstfeld Top-Ten-Klassierung für Radrennfahrer Augusto Restivo Der Nachwuchs-Radsportler Augusto Restivo vom VMC Erstfeld erkämpfte sich am international besetzten Strassenrennen von Fully den 6. Platz.

Augusto Restivo startet in einem stark besetzten Feld. Bild: PD

Der talentierte Nachwuchsfahrer des VMC Erstfeld bestritt am Sonntag sein erstes Strassenrennen dieser Saison, was zugleich auch sein erster Auftritt in der Kategorie der U17 bedeutete. Als Jahrgangsjüngster im über 40 Fahrer starken Feld der U17 zu bestehen, stellte eine grosse Herausforderung für den jungen Athleten dar. Dazu kamen die misslichen äusseren Bedingungen mit Minustemperaturen und Schneefall beim Start. Gefordert waren für die Kategorie der U17-Fahrer eine Gesamtdistanz von 65,4 Kilometern, aufgeteilt in zwei Runden auf einer äusserst selektiven Strecke mit insgesamt 385 Höhenmetern.

Augusto Restivo konnte sich im gesamten Rennverlauf in der Spitzengruppe halten. Als der spätere Solosieger Nicolas Bialon dieser Führungsgruppe entwischte, hielt sich der für den VMC Erstfeld startende Schwyzer in der ersten Verfolgergruppe auf. Im Endspurt dieser acht Fahrer umfassenden Gruppe fuhr Restivo auf den starken 6. Schlussrang, wobei er sich als klar Bester seines Jahrgangs klassierte. «Es war spannend, zum ersten Mal in so einem grossen Klassefeld mitzufahren und sogar das Geschehen an der Spitze mitzugestalten», so Restivo beim Interview nach der Zieldurchfahrt. «Über das erreichte Resultat bin ich happy und freue mich bereits auf den nächsten Einsatz auf der Strasse, an der Berner Rundfahrt vom 7. Mai in Lyss.»