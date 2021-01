VMC Schattdorf Claudio Gnos gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2020 Beim VMC Schattdorf ist die Radsaison zu Ende. Claudio Gnos gewinnt intern vor Toni Baumann und Peter Walker, und der Vorstand vermeldet Mutationen. Toni Baumann neuer Präsident.

Der Jahressieger 2020 der Vereinsmeisterschaft des VMC Schattdorf, Claudio Gnos. Bild: PD

(sez)

An der kürzlich erfolgten Generalversammlung des VMC Schattdorf ist Toni Baumann zum neuen Präsidenten ernannt worden. Als Kassier sind nun Kari Arnold und als Sekretärin Jenny Jauch am Drücker. Wiedergewählt wurde Peter Walker als Verantwortlicher der Radmeisterschaft. Zusammen mit Luisa Zgraggen, Zuständige für die Vereinsmeisterschaft, ist der Vorstand somit wiederum komplett. Gewählt wurden zudem die Rechnungsrevisoren Paul Bissig und Adrian Wildbolz (neu), als Fähnrich Ruedi Moser und Luisa Zgraggen als Delegierte. Dies vermeldet der Velo-Moto-Club Schattdorf in einer Medienmitteilung im Nachgang zu seiner brieflich durchgeführten Generalversammlung. Bereits an der Generalversammlung 2019 hatten Präsident Urs Gysin und Kassierin Judith Gisler ihren Rücktritt auf die nächste GV hin angekündigt.

Nachdem keine Anträge gestellt wurden, erhielten die Mitglieder das Generalversammlungsprotokoll, den Bericht des Präsidenten und der Radmeisterschaft per Post. Sämtliche Vorlagen wurden unter «erfreulicher Stimmbeteiligung deutlich» angenommen, heisst es.

Ab Frühling sind wieder Vereinsanlässe geplant

Die Beschaffung des neuen Vereinsdresses werde um ein Jahr verschoben, und die Zweitage-Velotour findet voraussichtlich am 7. und 8. August 2021 statt, schreibt der Verein. Man habe sich auch von vier Mitgliedern für immer verabschieden müssen. Anderseits heisse der Verein zwei neue Mitglieder willkommen. Der Vorstand plane ab Frühling wieder Vereinsanlässe, und er hoffe auf die Durchführung der Radmeisterschaft, wie dessen Präsident Toni Baumann schreibt.