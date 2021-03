Volksabstimmung CVP und FDP Uri bedauern Ja zum Verhüllungsverbot – SVP ist zufrieden Die CVP, FDP und SVP Uri äussern sich zu den Ergebnissen vom Abstimmungssonntag. Besonders freuen sich die Parteien über die Annahme des Freihandelsabkommens.

(pd/RIN) Die CVP Uri ist erfreut, dass das Freihandelsabkommen mit Indonesien sowohl im Kanton Uri als auch schweizweit angenommen wurde. «Weil die Exportwirtschaft für die Schweiz unabdingbar ist, war dies für uns die wichtigste Vorlage», schreibt die CVP Uri in einer Mitteilung.

Dass die Initiative für ein Verhüllungsverbot angenommen wurde, sei zu akzeptieren. In erster Linie sei es der Bevölkerung darum gegangen, ein Zeichen gegen die Verschleierung zu setzen. «Faktisch wird die Annahme der Initiative wohl nicht viel ändern, da in der Schweiz bereits vor der Initiative nur selten verschleierte Menschen in der Öffentlichkeit zu sehen waren», so die CVP Uri.

CVP Uri: Früher oder später werde eine E-ID ohnehin eingeführt

Dass die Ablehnung der Vorlage zur Einführung einer E-ID sehr klar war, werde wohl nichts daran ändern, dass die E-ID in naher Zukunft einfach ohne private Unternehmen eingeführt werde. «Im Verlaufe des Abstimmungskampfes hat sich gezeigt, dass vor allem die privaten Unternehmen, die die E-ID ausstellen sollen, das Problem bei dieser Vorlage darstellen», heisst es in der Mitteilung. Auch die politische Gegnerschaft der Vorlage sei sich im Abstimmungskampf grossteils einig, dass es eine E-ID, allerdings vom Staat ausgestellt, braucht, schreibt die CVP Uri.

Auch die FDP Uri begrüsst die Zustimmung der Schweizer Stimmbevölkerung zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Damit werde Schweizer Unternehmen ein verbesserter Zugang zum stark wachsenden indonesischen Markt ermöglicht. «So können Schweizer Unternehmen in Zukunft alle wichtigen Waren zollfrei nach Indonesien exportieren», schreibt die FDP Uri in einer Mitteilung. Gleichzeitig schaffe die Schweiz damit einen Vorsprung gegenüber der EU und den USA, die über kein Freihandelsabkommen mit Indonesien verfügen.

FDP Uri hofft auf Augenmass bei Umsetzung des Verhüllungsverbots

Die FDP Uri hatte das Verhüllungsverbot klar abgelehnt und unterstützte den indirekten Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament. Gemäss der Partei ist das schweizweite Verhüllungsverbot überflüssig und greife unnötig in die Hoheit der Kantone ein. «Uns ging diese Initiative entschieden zu weit», heisst es in der Mitteilung. Während in der Schweiz nur wenig Nikab-Trägerinnen leben, seien damit vor allem die Touristinnen betroffen. «Die SVP muss nun beweisen, dass es hier nicht nur Stimmungsmache gegen eine bestimmte Religion ging», sagt Ruedi Cathry, Präsident der FDP Uri.

Über die Ablehnung der E-ID sei man ebenfalls enttäuscht. «Mit dem Nein zur E-ID hat die Schweiz eine wichtige Chance zur Digitalisierung verpasst», ist Sven Infanger, Medienverantwortlicher der FDP Uri, überzeugt. Die FDP Uri bedaure dieses Misstrauen gegenüber privaten Unternehmen.

SVP Uri vermutet System hinter Zerstörung von Plakaten

Erfreut über das Abstimmungsresultat zeigt sich die SVP Uri. Dass das Verhüllungsverbot mit 58,8 Prozent gutgeheissen wurde, sei «ein starkes Zeichen gegen den radikalen Islam und eine enorme Genugtuung hinsichtlich den zerstörten SVP-Plakaten im Kanton Uri», schreibt die SVP Uri in einer Mitteilung. Für die Partei sei dieses antidemokratische Verhalten mit den beschädigten Plakaten nicht tolerierbar und die SVP Uri vermutet deshalb, dass es sich um ein systematisches Vorgehen von Gegnern ihrer Politik handle.

Auch zufrieden ist die SVP Uri mit dem Resultat zum Freihandelsabkommen. Dieses stärke den Werkplatz Schweiz, sichere Arbeitsplätze und mache die Schweiz unabhängiger von der EU.

Bedauert wird hingegen die Ablehnung der E-ID. «Die staatlich anerkannte elektronische Identifikation mit dem Ziel, Identitätsbetrug und Datenmissbrauch zu vermeiden, hätte für Rechtssicherheit und Verbindlichkeit im digitalen Raum gesorgt», so die SVP Uri. Nun bleibe das Feld wohl gänzlich privaten Anbietern überlassen.