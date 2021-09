Volksfest Gotthard-Bahntage in Erstfeld: Starke Loks, halbierte Züge und Rauchnebel am Gotthard Bald wird das wohl grösste Schweizer Eisenbahn-Volksfest des Jahres Realität. Anlässlich der Gotthard-Bahntage erinnert sich ein altgedienter Lokführer an seine Zeit auf der legendären Gotthard-Bergstrecke.

Eines von diversen historischen Fahrzeugen, die an den Gotthard-Bahntagen erneut im Einsatz stehen: das «Krokodil» vor dem Eisenbahndepot in Erstfeld. Bild: PD

39 Jahre lang war Herbert Roseng bei der SBB. 17 Jahre nach seiner Pensionierung arbeitet er noch immer einen Tag pro Woche im Archiv von SBB Historic und leitet Führungen im alten Depot in Erstfeld. Die Bahn ist für ihn nicht nur Beruf, sondern auch Passion. Wie alle Eisenbahnfans, freut sich deshalb auch Herbert Roseng besonders auf die Gotthard-Bahntage, welche am 18. und 19. September stattfinden werden.

Ein gutes Pflaster für Lokführer

Nach der Lehre als Maschinenschlosser bei der SBB in Olten ging Herbert Roseng zur Furka-Oberalpbahn nach Göschenen. Mit 22 wechselte der Aarauer als auszubildender Lokführer wieder zur SBB und wurde in Olten stationiert. «Als ich geheiratet habe, sind wir nach Erstfeld gezogen», sagt Herbert Roseng und erklärt:

«Erstfeld war damals für einen jungen Lokführer sehr interessant, weil man hier von Anfang an viel auf der Strecke anstatt im Rangierdienst war.»

Dafür seien die Arbeitszeiten unregelmässig und beinhalteten viel Nachtdienst. «Im Eisenbahnerdorf Erstfeld waren das aber kaum Nachteile, weil es hier den meisten Leuten so ging.»

Enorme Kraft für schwere Lasten

Bis heute fühlen sich die pensionierten Erstfelder Lokführer aus jener Zeit untereinander besonderes verbunden. Jeden Dienstag treffen sie sich. «Wir sagen dabei regelmässig zueinander, dass wir die beste Zeit erwischt haben», so Herbert Roseng. Neue Maschinen seien nämlich immer zuerst nach Erstfeld gekommen, da man am Berg die stärksten Fahrzeuge benötigt habe. Durch die enorme Belastung war es denn auch keine Seltenheit, dass Güterzüge buchstäblich rissen. Das sei in den 1970er-Jahren auf der Gotthardrampe völlig normal und kam durchschnittlich alle zwei Wochen einmal vor, wie Herbert Roseng schätzt. Beide Zugteile wurden sofort automatisch gebremst und meistens war das Problem schnell behoben.

1920 lichtet sich der Rauchnebel

Die Zeit der Dampfloks hat Herbert Roseng selbst zwar nicht miterlebt, doch erzählt er lachend: «Ich kannte einen beinahe legendären Erstfelder Lokführer mit Jahrgang 1900, Karl Mumenthaler. Der hat einmal gewitzelt, dass er wegen des Rauchs den Bristen erst 1920 zum ersten Mal gesehen habe.» Denn von da an wurde auf der Gotthardrampe praktisch ausschliesslich elektrisch gefahren. Einige der legendärsten elektrischen Fahrzeuge, wie das «Krokodil» oder der Trans Europ Express werden an den Gotthard-Bahntagen nochmals in Aktion sein. Tickets für solche Spezialfahrten und Infos zum Festprogramm sind auf www.gotthard-bahntage.ch zu finden. Herbert Roseng als eingefleischter Lokführer und Bahn-Fan wird wohl an diesem Eisenbahn-Volksfest anzutreffen sein. (jb)