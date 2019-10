Volksmusikfestival wird in Altdorf wieder durchgeführt Vom 15. bis 17. Mai 2020 gibt es rund um das Haus der Volksmusik Musik von Uri bis in

die Romandie und ins Südtirol zu hören.

Das Volksmusikfestival in Altdorf findet wieder stattt. Impressionen von der Stubetenbühne Schützenmatt. (Bild Urs Hanhart)

(zf) Das Volksmusikfestival findet im kommenden Mai zum fünften Mal statt. «Der künstlerische Leiter Markus Brülisauer, Geschäftsführer des Hauses der Volksmusik, arbeitet gegenwärtig intensiv an der Ausarbeitung des Programm, unterstützt von Madlaina Janett», heisst es in einer Mitteilung. Erste musikalische Höhepunkt seien gesetzt. Das Volksmusikfestival Altdorf bietet die Vorpremiere zum Projekt «Büchel Box» von Balthasar Streiff und Yannick Wey, eine Sammlung von diversen Büchelstücken in Ton und Notenschrift. Die offizielle Eröffnung folgt dann am 23. Mai 2020 anlässlich des Klangfestivals Toggenburg.

Tradition, «Tanzlmusig» und «Gamblers»

Aus der Westschweiz zu Gast sein wird «Follaton», eine Formation, «qui s’attache à faire revivre les musiques de la tradition romande», die Musik auch im modernen Stil arrangiert. Zu «Follaton» gehören Melinda Bourquin (Violine), Lionel Millioud (Gitarre und Gesang) und Michel Nikita Pfister (Akkordeon, Hackbrett und Gesang). Für leidenschaftliche Volksmusik bekannt sind die «Swiss Ländler Gamblers» aus den Kantonen Bern, Freiburg und Luzern. Ihr Repertoire besteht nebst traditioneller Volksmusik zu einem grossen Teil aus Dixieland/Jazz- sowie Unterhaltungsmelodien aus aller Welt. Für eine besondere Nacht wird die «Südtiroler Tanzlmusig» besorgt sein. Gespielt wird Alpenländisches, getanzt, was die Beine an Spass und Dauer ertragen. Zur zweiten Tanznacht werden das «Echo vom Gätterli» aus Gersau und das Handorgelduo Rickenbacher-Heinzer aus Illgau aufspielen. Es wird demnach eine rund um urchige Schwyzer Tanznacht sein.

Gottesdienst mit Volksmusik

Am Sonntag wird in der Pfarrkirche Altdorf ein Gottesdienst mit Volksmusik gefeiert und anschliessend im Festgelände ein «Ürner Ländlerzmorget» serviert, zu dem die «Schattdorfer Nachtbuebä» und die Kapelle Fuchs-Bissig die Musik beitragen werden. Zum Rahmenprogramm gehört am Sonntagvormittag im Festzelt auf dem Lehnplatz auch ein Festival-Brunch. Bereichert wird das Volksmusikfestival Altdorf mit Workshops und einem volksmusikalischen Kinderprogramm. «Ein Festzelt, das Theater Uri, der «Schlüssel»-Saal, das Haus der Volksmusik und offene Bühnen im Zentrum werden an diesen drei Tagen für ein unterhaltendes, interessantes und gemütliches Ambiente in Altdorf sorgen», versprechen die Veranstalter. Allen Grund, sich bereits heute das Datum des Volksmusikfestivals Altdorf in der Agenda 2020 vorzumerken: 15. bis 17. Mai 2020.