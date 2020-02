Volksmusikszene präsentiert sich in Uri Mit Topbesetzung bietet das Volksmusik-Festival Altdorf am 15. bis 17.Mai eine umfassende Sicht auf die Volksmusikszene in der Schweiz.

Die Südtiroler Tanzlmusig bringt als Gast Alpenländisches auf die Bühne, aber mit ganz eigenem Charakter. Bild: PD

(pd/RIN) Markus Brülisauer, Geschäftsführer des Hauses der Volksmusik, und Madlaina Janett, Musikerin und Volksmusikvermittlerin, haben für das Volksmusikfestival Altdorf vom 15. bis 17. Mai ein einzigartiges Programm zusammengestellt.

«Wir präsentieren Volksmusik, wie sie in der Schweiz gespielt wird – ob Res Schmid und Gebrüder Marti, das Echo vom Gätterli, die Kapelle Alder oder das Handorgelduo Rickenbacher-Heinzer», erklärt Markus Brülisauer. «Unser Festival achtet auch darauf, der Entwicklung und neuen Ausprägungen der Volksmusik eine Bühne zu geben, ob mit Fränggi Gehrigs ‹Gläuffig›, Simone Felber’s ‹iheimisch› oder mit Alphorn-Querdenker Balthasar Streiff». Man werde das eine und andere aus der Volksmusikszene Schweiz entdecken.

Über 20 Formationen treten an drei Spielorten auf

So kommt in Altdorf Volksmusik aus allen Landesteilen zusammen: etwa mit Cantus Firmus Surselva aus der rätoromanischen Schweiz, die Musik von Giangol, ein bunter Mix von traditionellen und neueren Melodien aus dem Tessin, Follaton aus der Westschweiz oder die Formation Damenwahl – elf Deutschschweizerinnen, die ein komplettes Programm mit Kompositionen aus Frauenhand bieten werden. Dazu passt der Blick über die Landesgrenze hinaus mit der Südtiroler Tanzlmusig. Insgesamt sind es über 20 Formationen, die an drei Spielorten am Volksmusik-Festival Altdorf aufspielen werden. Weitere Volksmusikformationen werden auf den offenen Bühnen des Restaurants Schützenmatt und im Café Central zu hören sein. Wer Lust hat, besucht im Haus der Volksmusik den Holzlöffelworkshop mit Ueli von Allmen und Bruno Raemy oder den Jodelkurs mit Maritta Lichtensteiger. Anita Dachauer leitet einen Kindertanzkurs, an dem auch die Eltern teilnehmen können. Barbara Betschart vom Roothuus Gonten, dem Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, hält einen Vortrag zum Thema «Volksmusik rund um den Alpstein», begleitet von der Streichmusik «welltsgott». Der Mülirad-Verlag präsentiert am Volksmusik-Festival ausserdem seine Neuerscheinung, den Notenband «Volksmusik für Anfänger» von Fritz Dünner. Am Sonntag wird in der Pfarrkirche St. Martin ein Gottesdienst mit dem Trio Peter Gisler gefeiert. Es werden dabei nicht nur Kilbiklänge zu hören sein.

Vorverkauf läuft bereits

Freunde der Volksmusik und Interessierte können nun im Vorverkauf Tickets für die Konzerte im Theater Uri und im Schlüssel-Saal kaufen, den Festivalpass oder Tagespässe gibt es auch unter www.ticketino.com oder telefonisch unter 0900441441. Einzeleintritt für Konzerte und Workshops am Samstag sind an der Tageskasse erhältlich. Für die Unterhaltung und Konzerte im Festzelt wird kein Eintrittsgeld verlangt.

Das Festival will zeigen, wie nah und engagiert das Haus der Volksmusik als nationales Kompetenzzentrum mit der Schweizer Volksmusikszene verwurzelt ist.