Lucendro-Konzession Landrat wartet mit Vorentscheid für die Lucendro-Konzession zu – er gibt aber die Richtung vor Zurück an den Absender. Der Regierungsrat muss in Sachen Vorentscheid zur Konzessionsvergabe für das Kraftwerk Lucendro nochmals über die Bücher und neu verhandeln.

An der Landratsdebatte am Mittwoch im Uristiersaal ging es auch um die künftige Nutzung des Kraftwerks Lucendro. Anian Heierli (Altdorf, 26. Mai 2021)

Der Entscheid fiel am Mittwoch im Landrat einstimmig. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats zum Vorentscheid zur Konzessionsvergabe beim Kraftwerk Lucendro wird zurückgewiesen – so, wie das die landrätliche Baukommission gefordert hatte. Verbunden ist dies mit drei Direktiven:

Der Regierungsrat habe erneut mit der Axpo/CKW zu verhandeln, um die verbindliche Zusage mit Zeitplan für eine Mehrheit an EWA-energieUri der öffentlichen Hand (Kanton Uri, Korporationen und Gemeinden) zu erhalten.

Falls diese Zusage nicht erhältlich sein sollte, legt der Regierungsrat dem Landrat möglichst bald einen Entscheid oder Vorentscheid für die Vergabe der Lucendro-Konzession vor, ohne weitere Bindungswirkung für künftig heimfallende Konzessionen.

Der Regierungsrat setzt eine Expertengruppe «Energiestrategie Uri und heimfallende Kraftwerkskonzessionen» ein, mit verschiedenen Exponenten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, um die Energiestrategie 2015 umzusetzen (gegebenenfalls auch anzupassen) und die künftigen Konzessionsheimfälle zu planen.

SVP-Antrag bleibt chancenlos

Dass das Geschäft an den Regierungsrat zurückzuweisen sei, war auch bei der SVP unbestritten. Christian Schuler (SVP, Erstfeld) stellte jedoch den Antrag, die dritte Direktive zu streichen. «Es kommen bei uns erhebliche Zweifel auf, ob es wirklich eine gute Idee ist, eine Expertengruppe einzusetzen.» Die Diskussion im Vorfeld habe gezeigt, dass die Anzahl von Experten und Meinungen zur Vergabe von Konzessionen und zum Energiebereich gross sei. Auch die verschiedenen Gutachten zeigten verschiedene Varianten und Meinungen auf. «Welche Exponenten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sind denn unabhängig und weisen keine Verhandlungen zu irgendwelchen Energiefirmen beziehungsweise -konzernen auf?», fragte Christian Schuler. Es sei Tatsache, dass die Vorbereitung und Verhandlung der Konzessionsvergaben ein Auftrag der Regierung sei und die Vergabe durch den Landrat zu erfolgen habe. Diese Entscheidfindung könne nicht an eine Expertengruppe delegiert werden. «Landrat und Regierungsrat stehen hier in der Pflicht», so Christian Schuler. Der Antrag der SVP wurde jedoch im Landrat grossmehrheitlich abgelehnt.

Der Heimfall des Kraftwerks (KW) Lucendro steht 2024 an. Der Kanton Uri und der Kanton Tessin haben die Konzession für dieses Werk 1942 vergeben und in den 1980er-Jahren nach längeren Verhandlungen bis Ende 2024 verlängert. Im Dezember 2009 reichte die derzeitige Konzessionsinhaberin – eine Tochtergesellschaft der Alpiq – ein Gesuch für die Erneuerung der Konzession ein. Der Urner Landrat lehnte 2013 auf Antrag der Regierung dieses Gesuch ab und machte den Heimfall geltend. Das Werk steht auf Tessiner Boden, das Wasser stammt jedoch zu 55 Prozent aus Urner Gewässern. Der Kanton Tessin kann nach der Turbinierung im KW Lucendro das Wasser weiter auf der Kaskade hinab zum Lago Maggiore mehrfach nutzen.

Der Kanton Uri hat während Jahren Verhandlungen mit dem Kanton Tessin geführt, sowohl betreffend künftiger Beteiligung, Partizipation am erwirtschafteten Betrag und dem geplanten Kraftwerksbetrieb. Trotz intensiver Bemühungen konnte der Kanton Uri keine befriedigende Lösung erzielen. Der Kanton Tessin hat eine Doppelrolle inne: Zum einen vergibt er die Konzession, zum andern ist er Eigentümer der Azienda Elettrica Ticinese (AET), die 2015 das KW Lucendro gekauft hat und heute betreibt.

Die Regierung sah in ihrem Antrag vor, den Urner Anteil an der Konzession für das KW Lucendro an «EWA-energieUri» (kurz: Energie Uri) zu vergeben. Demnach soll nach der Neukonzessionierung Energie Uri die Betriebs- und Geschäftsführung des KW Lucendro übernehmen. Dies rechtfertige sich auf dem höheren Anteil des Urner Wassers an der Produktion und der daraus folgenden Mehrheitsbeteiligung am KW Lucendro, so die Regierung. Im Gegenzug erhöht der Kanton seine Beteiligung an Energie Uri von heute 29 auf 34 Prozent. Mittelfristig soll die öffentliche Hand 48 Prozent an Energie Uri halten, langfristig wird eine Mehrheitsbeteiligung angestrebt.

Kritik von der Baukommission

Grundsätzlich habe man es begrüsst, dass sich der Kanton Uri mit Energie Uri einen starken regionalen Partner suche, welcher über das entsprechende Fachwissen im Bereich von Wasserkraftwerken verfüge, so Elias Epp (CVP, Silenen), Präsident der landrätlichen Baukommission. «Gestört haben wir uns aber insbesondere an der Vergabe an ein Unternehmen, welches nicht mehrheitlich im Besitz des Kantons Uri ist.» Gleichzeitig wurde von der Kommission auch die langfristige Bindung und die einseitige Verpflichtung für die weiteren zukünftigen Konzessionsvergaben bemängelt.

«Eine derart einseitige Vorlage stosst bei unserer Fraktion nicht auf Gehör», sagte Raphael Walker (Grüne, Altdorf). Es sei wichtig, dem Regierungsrat aufzuzeigen, in welche Richtung es gehen solle. Daher folge man dem Antrag der Baukommission, das Geschäft mit Direktiven zurückzuweisen.

Die SVP sei überzeugt, dass Rückweisungantrag mit Direktiven dem Regierungsrat den Rücken stärke und eine andere Verhandlungsbasis bringe.

Die FDP unterstütze im Grundsatz das Vorgehen und die Strategie der Regierung, so Marcel Bachmann (FDP, Silenen). Energie Uri sei ein erfahrener und mit Know-How bstückter Partner. Die FDP sei aber klar für eine Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand. «Der Vertrag ist mit der CKW/Axpo noch einmal zu verhandeln», wurde Marcel Bachmann deutlich.

Franz Christen (CVP, Schattdorf) betonte ebenfalls, dass die Regierung weitere Möglichkeiten prüfen muss. «Rückblickend hat die Energiestrategie von 2015 immer noch Gültigkeit, aber jetzt gilt es, voraus zu schauen und die Weichen richtig zu stellen.»

Baudirektor Roger Nager sprach von einer Weichenstellung. Entsprechend wichtig ist es für ihn, dass Diskussionen geführt werden und eine Auslegeordnung gemacht wird. «Mit der Möglichkeit des Vorentscheids wollen wir beim Landrat die Stossrichtung abholen.» Es sei noch nicht alles für die nächsten Jahre bereits in Stein gemeiselt. «Die Regierung kann mit den Direktiven umgehen und das als klaren Auftrag entgegennehmen.»