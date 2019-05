Vorlese-Aktion begeistert Urner Schüler Schüler der Kreisschule Urner Oberland erhielten am Schweizerischen Vorlesetag vom 22. Mai Besuch von Walter Sigi Arnold. Der Schauspieler und Sprecher wusste mit seinen Urner Sagen, die Schüler in den Bann zu ziehen.

(pd/RIN) Die Kreisschule Urner Oberland (KSUO) in Gurtnellen machte am Mittwoch, 22. Mai, am Schweizer Vorlesetag mit. Begleitet wurde die Aktion von Schauspieler und Sprecher Walter Sigi Arnold. Dieser mag vielen bekannt sein als Stimme des Hörbuchs «Urner Sagen». Arnold verstand es ausgezeichnet, die Kinder der 5. bis 9. Klasse in den Bann seiner vorgetragenen Geschichten zu ziehen. Er stellte so der gespannten Hörerschaft beispielsweise Schildbürgerstreiche, Balladen, eine ausgezeichnete Arbeit von «Klub der jungen Dichter» einer Fünftklässlerin oder literarisch anspruchsvollere Literatur von Schweizer Autoren vor – alles in perfektem Bühnenhochdeutsch.

Umso erstaunter war man schliesslich, als Walter Sigi Arnold in ein währschaftes Urnerdeutsch wechselte, um ein paar Sagen aus der Region zum Besten zu geben. Dementsprechend gespitzt waren die Ohren der Schüler, die ihr Kopfkino aktivierten und sich so in die eigenen Fantasiewelten begaben.

Tipps für sicheres Auftreten vor Publikum mitgegeben

Ausserdem erzählte der Schauspieler auch von seinem Werdegang, seiner Arbeit auf der Bühne sowie im Tonstudio und er brachte den Kindern wertvolle Tipps bei, wie man wirksam und gut vor Publikum auftritt. Des Weiteren wurden auch Übungen zur Zungenfertigkeit beziehungsweise «Schnabelwetzer» geübt. Abschliessend hatten die Zuhörer noch die Gelegenheit, Fragen zu seiner Person zu stellen. Die aktive Vorleseaktion begeisterte die Schüler – und animierte wohl den einen oder anderen, wieder vermehrt selbst den Griff zu einem Buch zu machen und die Welt der Wörter zu entdecken.