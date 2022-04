Vorstoss im Landrat Urner Regierung will, dass die Gemeinden den ÖV-Ausbau mittragen Georg Simmen (FDP, Realp) hat eine Motion für eine Revision des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs eingereicht. Die Regierung empfiehlt nun aber dem Landrat, diese nicht erheblich zu erklären.

Der Kantonsbahnhof in Altdorf wurde mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 eröffnet. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021)

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 hat Uri mit dem Kantonsbahnhof eine neue Verkehrsdrehscheibe. Die Regierung nahm dies zum Anlass, die Abgaben der Gemeinden an den öffentlichen Verkehr zu prüfen. Sie hat eine Vernehmlassung für verschiedene Varianten für die Neuregelung der Gemeindebeiträge durchgeführt. Georg Simmen (FDP, Realp) erachtet dabei die finanziellen Mehrbelastungen bei vielen Gemeinden als sehr hoch. Er hat daher eine Motion eingereicht mit dem Ziel, das Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs zu revidieren (wir berichteten).

Die Regierung empfiehlt dem Landrat nun aber, Simmens Motion nicht erheblich zu erklären. «Die ab diesem Jahr entstehenden Mehrkosten für die öffentliche Hand sind auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im ganzen Kantonsgebiet zurückzuführen und nicht auf die neue Bezeichnung der direkt interessierten Gemeinden an einzelnen ÖV-Angeboten», schreibt sie in ihrer Begründung.

Ausgebaute Busleistungen bringenusätzliche Kosten

Beim Kantonsbahnhof Altdorf gibt es neue Zugshalte (Intercity-, Interregio- und S-Bahnzüge) und ein neues Buskonzept für die Feinverteilung. Durch die ausgebauten Busleistungen im Urner Unterland sowie zusätzliche Bahnverbindungen im Urner Oberland entstehen der öffentlichen Hand ab diesem Jahr auch zusätzliche Kosten für das ÖV-Angebot. «Die Gemeinden leisten mit ihrem Beitrag ein wichtiges Zeichen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs», gibt sich die Regierung überzeugt. Die bestehende Regelung der Finanzierung der ungedeckten Kosten zwischen Kanton und Gemeinden sei «nachvollziehbar, fair und ausgewogen».

Die Hauptlast im öffentlichen Verkehr tragen nach wie vor Bund und Kanton. Mit dem Beitrag der Gemeinden werde dem Prinzip der Nutzniessung im regionalen öffentlichen Verkehr entsprochen. Die Vernehmlassung zur Bezeichnung der direkt interessierten Gemeinden am ÖV-Angebot zeige auf, dass es bei den Gemeinden mehrheitsfähige Varianten gibt. Die Berücksichtigung von Einwohnerzahl, Arbeitsplätzen und Haltestellen erscheinen dem Regierungsrat weiterhin als faire Kriterien für die Aufteilung der Beiträge innerhalb der Gemeinden. «Eine Änderung hätte mutmasslich grössere Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Gemeinden zur Folge und würde das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht verbessern.»

Die öffentliche Hand übernimmt die ungedeckten Kosten der ÖV-Leistungen. Im öffentlichen Regionalverkehr des Kantons Uri übernimmt der Bund 77 Prozent der abgeltungsberechtigten Kosten. Der von Kanton und Gemeinden zu finanzierende Anteil beträgt demnach noch 23 Prozent. Das kantonale Verkehrsgesetz hält die diesbezüglichen Grundsätze zur Aufteilung fest. Dabei wird geregelt, dass sich die «direkt interessierten Gemeinden» an den Abgeltungen der ungedeckten Kosten beteiligen.

Zwei Gemeinden lehnen alle Vorschläge ab

In einer Vernehmlassung wurden den Gemeinden vier verschiedene Varianten vorgestellt und zur Stellungnahme unterbreitet. Alle Urner Gemeinden haben sich zu den Vorschlägen ausführlich geäussert. Die Variante mit der grössten Zustimmung wird von 14 der 19 Urner Gemeinden positiv bewertet, während fünf Gemeinden sie ablehnen. Von diesen fünf Gemeinden lehnen zwei Gemeinden sämtliche Vorschläge ab. Der Regierungsrat wird im Anschluss an die Behandlung der Motion im Landrat und basierend auf den Vernehmlassungsergebnissen die «direkt interessierten Gemeinden» für das Jahr 2022 festlegen.

Entgegen der Ansicht Simmens ist der Regierungsrat der Meinung, dass sich die bestehenden Gesetzesgrundlagen bewähren und die Gemeindebeteiligung «auf einem fairen und finanzierbaren Niveau sicherstellen» würden. Bund und Kanton trügen die Hauptlast der Ausgaben im öffentlichen Verkehr. An Ausgaben von 100 Franken für den öffentlichen Regionalverkehr beteiligen sich alle an der Linie profitierenden Gemeinden zusammen in der Regel mit 6.90 Franken, im Falle der Matterhorn-Gotthard-Bahn sogar nur mit 2.30 Franken. Die Mitbeteiligung der Gemeinden entspreche der im öffentlichen Verkehr vorgesehenen Verbundaufgabe zwischen Bund, Kanton und den Gemeinden. Der Regierungsrat erachte diesen Betrag aufgrund der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für die Gemeinden und im Sinne des Subsidiaritätsprinzips als angemessen.