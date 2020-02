Während 379 Stunden stand die Flüeler Feuerwehr im Einsatz Im Mai wird an der Flüeler Gemeindeversammlung über ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr abgestimmt.

Im Vorstand: (v.l.) Hanspeter Kaufmann, Pascal Arnold, Lük Walker, Kommandant Christof Walker, Jost Walker, Samuel Käslin und Richi Stadler. (Es fehlt: Ralf Arnold.) Bild: Georg Epp (Flüelen, 1. Februar 2020)

Nach traditionellem Parademarsch ab Restaurant Linde zum Tagungslokal Restaurant Schützenstube startete die 118. GV der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen. Der neue Präsident Lük Walker freute sich auf 61 Vereinsmitglieder und zahlreiche Gäste, unter ihnen die Delegation des Gemeinderates mit Präsident Remo Baumann an der Spitze. Auch die Delegation des Samaritervereins mit Sandra Volken und Irene Hauser wurde speziell begrüsst. In kurzem Memento gedachte die Feuerwehrfamilie dem verstorbenen Ehrenmitglied Werner Dönni.

Im Jahresbericht des Präsidenten und des Kommandanten Christof Walker blickte man auf ein eher ruhiges Vereinsjahr zurück, obwohl mit dem Hausbrand am 7. Januar in der Höhenstrasse im Ausserdorf eines der grössten Ereignisse der letzten Jahre bewältigt werden musste. Hier bedankte man sich bei der Stützpunktfeuerwehr Altdorf, die mit der Autodrehleiter und TLF gute Hilfsdienste leisteten. Zusammen mit vier kleineren Ereignissen standen während des ganzen Jahres 58 Personen rund 379 Stunden im Einsatz.

Gut in Erinnerung bleiben wird der Tag der offenen Tür vom 30. August 2019, anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Schweizerischen Feuerwehrverbandes. Zusammen mit dem Samariterverein und der Wasserversorgung präsentierte man sich der Bevölkerung und nutzte die angerichteten Infrastrukturen für einen gelungenen Familiengrillabend.

Grosse Helferdienste leisteten die Feuerwehrmänner am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest vom 5. bis 7. Juli des vergangenen Jahres in Flüelen. Unter der Regie von Richard Arnold bewältigte man das Ressort Verkehr und Sicherheit. Einstimmig beschloss der Vorstand, die grosszügige Entschädigung der Helfer auszubezahlen und nicht in die Vereinskasse zu integrieren. In Abwesenheit des erkrankten Kassiers Ralf Arnold erläuterte Pascal Arnold die Vereinsrechnung, die mit gut 5000 Franken Mehreinnahmen erfreulich abschloss. Hauptverantwortlich für das gute Ergebnis ist eine Spende Hausbrand Achermann sowie die Einnahmen an der Chilbi-Kaffeestube und die grosszügigen Gönnerbeiträge. Nach den Austritten von Stefan Sifrig und Alois Infanger und dem Neueintritt von Michi Epp pendelte sich der Mannschaftsbestand bei 49 Personen ein.

Nach der Bestätigungswahl der Vorstandsmitglieder Samuel Käslin und Pascal Arnold sowie Revisor Pius Käslin gab es personell keine Änderungen. Nicht im Wahlturnus standen Präsident Lük Walker, Vizepräsident Jost Walker, Ausbildungschef Hanspeter Kaufmann, Kassier Ralf Arnold, Richi Stadler, Kommandant Christof Walker und Revisor Richi Arnold.

Ein neues Einsatz- fahrzeug ist geplant

Kommandant Christof Walker orientierte über das geplante neue Einsatzfahrzeug. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist die Arbeitsgruppe «Neues Einsatzfahrzeug» einen Schritt weitergekommen. Bekanntlich wird das Pikett-Fahrzeug mit Kleinlöscheinheit demnächst 30-jährig. Das Personen- und Material-Transportfahrzeug ist seit bald 20 Jahren im Einsatz. An der nächsten Gemeindeversammlung vom 14. Mai wird eine Kreditvorlage für ein neues zweckmässiges Einsatzfahrzeug zur Abstimmung kommen. Ein weiteres wichtiges Datum für die Feuerwehrfamilie sind der 21. und 22. August. Geplant ist eine Reise Richtung Ostschweiz und auch ins benachbarte Ausland. Präsident Lük Walker wertete die Ehrung langjähriger Feuerwehrkameraden als Höhepunkt der Versammlung. Nach 15 Aktivjahren wurde Vizekommandant Marco Müller in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen. Bereits 20 Jahre dabei sind Tom Epp und Markus Lang.

Schliesslich freute sich Gemeindepräsident Remo Baumann, zwei Feuerwehrkameraden für 25 Jahre Feuerwehrdienst speziell zu ehren: Präsident Lük Walker und Pirmin Epp. Sie werden an der DV des Kantonalverbandes am 15. Mai in Hospental zu neuen Kantonalen Ehrenmitgliedern ernannt.

Baumann nutzte die Gelegenheit, der Feuerwehrfamilie zu danken. «Dass die Feuerwehr nach wie vor grosses Vertrauen in der Bevölkerung geniesst, beweist allein die Tatsache, dass erneut über 10000 Franken Gönnerbeiträge geleistet wurden», meinte er. Grüsse des Samaritervereins überbrachte Sandra Volken. Sie bedankte sich für die Zusammenarbeit beim Betrieb der Chilbi-Kaffeestube. Mit Nachtessen und dem Ländlertrio Riedberg startete der gesellige Teil des Abends.