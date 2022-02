Wahlen Thomas Ziegler wird neuer Landrichter Thomas Ziegler erhielt 3115 Stimmen, sein Kontrahent Martin Christen kam auf 1780 Stimmen und schaffte somit die Wahl nicht.

Richterwahlen sind in Uri meistens eine Formsache. Diesmal war es allerdings anders. Für die Ersatzwahl eines Richters ins Landgericht Uri kam es jedoch zum Kampf von zwei Kontrahenten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der 30-jährige Martin Christen und der 61-jährige Thomas Ziegler. Nun schenken die Urnerinnen und Urner Thomas Ziegler das Vertrauen. Er erhielt 3115 Stimmen, Christen kam auf 1780 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 26,9 Prozent.

Thomas Ziegler kandidiert als Landrichter. Bild: Urs Hanhart

Da es einen SVP-Vertreter im Landgericht zu ersetzen gilt, wollte die Geschäftsleitung der FDP am Parteitag eigentlich turnusgemäss den Kandidaten der SVP unterstützen. Nach dem Gegenantrag von Landrat Georg Simmen entschieden sich die anwesenden Parteimitglieder jedoch mit 33 zu 5 Enthaltungen, mit Thomas Ziegler einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Der 61-jährige Agronom war in verschiedenen Ämtern aktiv – politisch, gesellschaftlich und kulturell. So war Thomas Ziegler von 2000 bis 2006 Mitglied im Altdorfer Gemeinderat, Delegierter der Wasserkommission blieb er bis 2012. Zur selben Zeit sass er im Korporationsrat Uri. Ausserdem wirkte er im Vorstand der SAC Sektion Gotthard mit, vier Jahre als Vize-, dann vier Jahre als Präsident. Daneben organisierte er als OK-Präsident mehrere kulturelle Anlässe des Cäcilienvereins Altdorf wie etwa das Santa Barbara-Konzert im Gotthard-Basistunnel zur Eröffnung der Neat 2016 sowie die Aufführung von Puccinis «Messa di Gloria» 2011 in der Kirche St.Martin in Altdorf. Er präsidiert zurzeit den Verein der Ehemaligen und Freunde der Kantonalen Mittelschule Uri.

Auswärts aufgewachsen

Martin Christen kandidiert als neuer Landrichter. Bild: Urs Hanhart

Nachdem mit Hansruedi Küttel ein Vertreter der SVP den Rücktritt als Landrichter bekannt gegeben hatte, suchte die Partei nach einer Ersatzkandidatur. Fündig wurde sie in der Person von Martin Christen. Der 30-Jährige wurde am Parteitag vom 13. Januar als Landrichterkandidat nominiert. Christen ist in Ennetbürgen aufgewachsen und zog erst vor zwei Jahren nach Altdorf – der Liebe wegen. Mit dem Umzug in den Kanton Uri folgte auch die Mitgliedschaft in der SVP.

Martin Christen arbeitete nach seiner Ausbildung zum Bäcker-Konditor in Stans weitere zehn Jahre auf dem Beruf – zunächst als Mitarbeiter, die letzten vier Jahre als Leiter einer Abteilung mit sechs Mitarbeitenden. Nachdem sein Arbeitgeber den Standort aufgeben musste, packte Martin Christen 2020 die Chance, um in eine andere Branche zu wechseln. Seither arbeitet er als Verkaufsberater in einem Möbelgeschäft im Kanton Luzern, in dem er ausserdem die Lernenden betreut und im internen Talent-Pool für eine dereinstige Führungsposition gehandelt wird.

Stimmfreigabe für die Ersatzwahl ins Landgericht Uri hatte an ihrem Parteitag die CVP/Mitte Uri beschlossen. So wurde bemängelt, dass die Nomination von SVP-Vertreter Christen erst eine Woche vor dem Parteitag bekannt gegeben worden sei und dass man den Kandidaten weder persönlich kenne noch mit ihm gesprochen habe über seine künftige Tätigkeit als Laienrichter. Die Nomination von Thomas Ziegler erfolgte gleichzeitig am Parteitag der FDP.