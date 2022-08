Wahlen FDP Altdorf stellt drei Kandidierende Die Ortspartei tritt mit Pascal Ziegler (bisher) und Werner Walker (neu) zu den Gemeinderatswahlen an. Als Nachfolgerin im Schulrat schlägt sie Isabell Herger-Trüb vor.

Am 25. September 2022 finden in Altdorf Gemeinderats- und Behördenwahlen statt. Gleichzeitig gilt es, Vakanzen im Schulrat neu zu besetzen. Die Mitglieder der FDP-Ortspartei – unter ihnen auch der neu gewählte Präsident der FDP Uri, Ivo Schillig – haben Ende Juli ihre Kandidierenden nominiert, wie die Partei in einer Mitteilung bekanntgibt.

Pascal Ziegler tritt als bisheriger Altdorfer Gemeindepräsident zu einer weiteren Amtszeit an. Bild: PD

Für den Gemeinderat tritt der bisherige Gemeindepräsident Pascal Ziegler zu einer weiteren Amtszeit an. Der 43-Jährige sehe in der Entwicklung des Dorfkerns, der neuen Verkehrsführung im und ums Dorf sowie in den wachsenden Bevölkerungszahlen wichtige Themen für die politische Zukunft. Ebenso blieben die finanziellen Herausforderungen im Fokus. Pascal Ziegler freue sich, die vielfältigen Aufgaben mit den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, mit den weiteren Behörden und der Bevölkerung anzupacken.

Werner Walker kandidiert für den Gemeinderat

Werner Walker will in den Gemeinderat. Bild: PD

Nach zwölf Jahren im Gemeinderat hat Andreas Bossart (FDP) den Amtsrücktritt erklärt. Die Partei dankt ihm für seinen grossen Einsatz, «mit dem er immer wieder hochgesteckte Ziele erreicht und innovative Ideen umgesetzt hat», heisst es in der Mitteilung. Als Nachfolger für Andreas Bossart hat die FDP Altdorf den 45-jährigen Werner Walker nominiert. Werner Walker ist als Projektleiter bei Implenia Schweiz AG tätig. Der gelernte Maurer hat sich stetig weitergebildet und zuletzt die Bauführerschule in Sursee als diplomierter Techniker Hochbau abgeschlossen. Als Sappeur der Genietruppe befasste er sich auch im Militär mit Baufragen. Werner Walker ist verheiratet mit Manuela Walker-Lussmann und Vater dreier Kinder.

Ausserdem engagiert er sich im Baukader Schweiz (Präsident der Sektion Uri), im Verwaltungsrat des Schwimmbads Altdorf und im Vorstand des Gewerbevereins Andermatt. Die FDP-Ortspartei freue sich, dass sie mit Werner Walker «einen sehr geeigneten und leistungsbereiten Kandidaten für den Gemeinderat nominiert hat».

Isabell Herger-Trüb will Schulrätin werden

Isabell Herger-Trüb kandidiert für den Altdorfer Schulrat. Bild: PD

Auch im Altdorfer Schulrat ergibt sich eine Vakanz in den Reihen der FDP: Silvia Brücker Infanger gibt dieses Amt nach acht Jahren ab. Auch ihr gehöre ein grosser Dank für ihre wichtige Arbeit. Die Partei schlägt Isabell Herger-Trüb als Nachfolgerin vor. Die 36-jährige gelernte Elektromonteurin arbeitet heute in einem Teilzeitpensum als Sportpromotorin und als Technische Abwartin in der Überbauung, in der sie mit ihrer Familie wohnt. Mit ihrem Ehemann Bruno Herger hat sie zwei schulpflichtige Kinder. Zurzeit wirkt sie in der Arbeitsgruppe «Digimind» der Bildungs- und Kulturdirektion mit. Dabei geht es um die Entwicklung einer Zukunftsvision für die Urner Volksschulen im Rahmen des digitalen Wandels.

Im Schulrat wolle sie sich «teamorientiert, offen, loyal und mit durchaus hohen Ansprüchen an sich selber und andere einsetzen». Die FDP Altdorf sei überzeugt, dass Isabell Herger-Trüb die Aufgaben einer Schulrätin sehr gut erfüllen könne und empfiehlt sie zur Wahl. (pd/RIN)