Wahlen Gemeinderat Seedorf: Bisherige stellen sich für zwei weitere Jahre zur Verfügung Am 25. September finden in der Gemeinde Seedorf Teilerneuerungswahlen für den Gemeinderat für die Amtsperiode 2023/24 statt. Die Ortsparteien CVP/Mitte und SVP empfehlen die Bisherigen zur Wiederwahl.

Folgende bisherige Mitglieder des Gemeinderats Seedorf stellen sich für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl zur Verfügung und werden von den Ortsparteien CVP/Mitte und SVP empfohlen:

Auch Gemeindepräsident Toni Stadelmann stellt sich zur Wiederwahl. Archivbild: Urner Zeitung

Gemeindepräsident Toni Stadelmann, Seedorf, gehört seit dem 1. Januar 2014 dem Gemeinderat Seedorf an, seit 2019 ist er Gemeindepräsident. Urs Bissig, Seedorf, amtet seit 2015 im Gemeinderat Seedorf als Verwalter. Daniel Gisler, Seedorf, gehört dem Gemeinderat seit 2018 an. Ebenfalls für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur Verfügung stellt sich Andrea Oberholzer-Arnold, Bauen. Sie gehörte seit 2017 bis zur Fusion dem Gemeinderat Bauen als Verwalterin an und wurde auf den 1. Januar 2021 als Mitglied in den Gemeinderat der fusionierten Gemeinde gewählt.

Die vorgeschlagenen Personen seien mit der Gemeinde Seedorf bestens vertraut und bereit, sich weiterhin für die Dörfer der Gemeinde einzusetzen, wie die Ortsparteien schreiben. «Sie verdienen Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.» (pd/eca)