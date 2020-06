Wahlen in Spiringen: Der neue Gemeindepräsident heisst Anton Arnold Der Finanzverwalter folgt auf Esther Büeler-Arnold, die nach sechs Jahren im Amt die Demission eingereicht hat.

Pünktlich um 19.30 Uhr konnte Gemeindepräsidentin Esther Büeler-Arnold am Donnerstagabend 86 Personen, davon 76 Stimmberechtigte, zur Versammlung der Einwohnergemeinde Spiringen begrüssen. Die Turnhalle im Kreisschulhaus Spiringen war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Die Abstandsregeln wurden dabei eingehalten, wie Gemeindeschreiber Rolf Baumann berichtet.

Für Esther Büeler-Arnold war es die zweitletzte Gemeindeversammlung, die sie leitete. Nach sieben Jahren im Gemeinderat, darunter 6 Jahren als Gemeindepräsidentin, hat Esther Büeler-Arnold ihre Demission eingereicht. Künftig will sie sich wieder voll ihrer beruflichen Tätigkeit im Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf widmen. Für die Amtsperiode 2021/2022 wurde der Spirgner Anton Arnold-Christen einstimmig zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Er war bisher im Gemeinderat als Finanzverwalter tätig. Neu treten Valentin Gisler-Gisler und René Müller-Gisler in den Gemeinderat ein. Sie ersetzen nebst Esther Büeler-Arnold den bisherigen Gemeinderat Anton Imhof-Gisler. Die Wahl der neuen Mitglieder und die Wiederwahl von Gemeinderätin Bernadette Bissig-Gisler erfolgte einstimmig.

Die abtretende Gemeindepräsidentin Esther Büeler-Arnold zusammen mit dem antretenden Gemeindepräsidenten Anton Arnold-Christen. Franz Imholz / Urner Zeitung

An der Gemeindeversammlungen waren auch sehr viele junge Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anwesend. Sie interessierten sich für den Bau der Kunsteisbahn auf dem Holzboden, der die Natureisbahn infolge des Klimawandels ablösen soll. Das Kreditbegehren von 50'000 Franken dafür wurde mit 67 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die Gemeinde trägt dabei die Kosten von 6'000 Franken selber. Die Wahl der Mitglieder der Planungskommission Kunsteisbahn erfolgte einstimmig. Mit Benjamin Bührer konnte auch eine Kapazität auf dem Gebiet von Kunsteisbahnen für das Projekt gewonnen werden. «Die Planungskommission wird nun in mehreren Sitzungen eine Bau-, Kosten- und Betriebsplanung entwerfen», sagt Gemeindeschreiber Rolf Baumann. In einem zweiten Schritt können dann die Einwohnerinnen und Einwohner von Spiringen über eine allfällige Umsetzung des Projektes befinden.

Fast alle Entscheide erfolgten an der Gemeindeversammlung Spiringen 2020 einstimmig. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 18. Juni 2020)

Ohne Voten und einstimmig wurden die Bauabrechnung für die Sanierung Talstrasse-Rösslisturz und des Parkplatzes 10 Dorf sowie die Jahresrechnung 2019 genehmigt, die mit einem unerwarteten Plus von 5‘648 Franken abschloss. Die Wahl der neuen Wasserversorgungskommission und der neuen Sozialvorsteherin Margrit Baumann-Arnold (Sozialdienst Uri Ost) erfolgten ebenfalls ohne Gegenstimmen.

An der Versammlung der Kirchgemeinde im Anschluss wurden Vizepräsident Anton Gisler und das Mitglied Urner Boden Kerstin Herger wiedergewählt. Neu nimmt auch Silvia Herger als 1. Mitglied im Kirchenrat Einsitz.