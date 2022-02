Wahlen Sibylle Krucker ist neu im Andermatter Gemeinderat Sie erhielt 217 Stimmen. 56 Zettel lauteten auf andere Namen. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,5 Prozent.

Sibylle Krucker ist neu im Gemeinderat in Andermatt. Bild: PD

Sibylle Krucker ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren. Die vergangenen 14 Jahre hat die Familie die Welt bereist. Seit Januar 2020 sind sie zurück in der Schweiz und wohnen in Andermatt. Sibylle Krucker hat die Ausbildung als Kauffrau EFZ absolviert und in internationalen Firmen gearbeitet.

Im Ausland war Sibylle Krucker ehrenamtlich in Schulen engagiert und hat sich um ihre Familie gekümmert. «Jetzt habe ich mich in Andermatt gut eingelebt und bin für neue Herausforderung bereit», sagt sie auf Anfrage. Sie freut sich über die Wahl und bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung. Vorgeschlagen wurde Sibylle Krucker von den Andermatter Ortsparteien der CVP/Mitte und der FDP. (MZ)