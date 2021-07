Wahljahr SVP Nidwalden möchte «eine Auswahl bieten» Zur Generalversammlung konnte sich die SVP Nidwalden erstmals wieder treffen. Ein Ausblick gilt dem Wahljahr 2022.

Will die SVP Nidwalden einen dritten Sitz in der Regierung? Diese Frage treibt zurzeit viele um. Präsident Roland Blättler formulierte es an der Generalversammlung vom Freitagabend so: «Wir können davon ausgehen, dass wir den Nidwaldnern eine Wahl ermöglichen.» Fest steht, dass Michèle Blöchliger und Res Schmid wieder antreten werden. Ob sich eine dritte Kandidatur dazugesellen wird, wolle man noch nicht verraten. Eine Kommission befasse sich mit dem Wahljahr 2022, das meiste sei aber noch geheim.

Eine Portion Normalität

Da war auch am ersten «physischen Treffen» der Partei nach den Lockerungen des Bundesrats nichts herauszukitzeln. Randvoll war der Saal im Hotel Engel in Stans war zwar nicht: Der Fussballmatch verhinderte den Grossaufmarsch, und die Ennetmooser Delegation fehlte wegen einer anderen Veranstaltung. Trotz dieser Absenzen und zahlreichen Entschuldigungen war eine Aufbruchstimmung deutlich zu spüren. Selbst das Ländler-Quartett Ächerli-Gruess freute sich, mal wieder aufspielen zu dürfen. Mit ihren lüpfigen Klängen versprühten die drei Musikanten viel Lebensfreude und vor allem eine Portion Normalität.

Ganz normal ist es für die SVP auch, dass es weder einen Gästetisch noch einen für die höheren Amtsträger gibt: Nationalrat Peter Keller und die beiden SVP-Regierungsräte Res Schmid und Michèle Blöchliger mischten sich unters SVP-Volk. In seinem Rückblick streifte Blättler verschiedene Themen aus dem politischen Alltag. Darunter auch die Abstimmung vom 13. Juni, wo die SVP Nidwalden mit viermal Nein und einmal Ja eine Punktlandung erzielte. Auch mit verschiedenen Vorstössen machte sich die SVP im Landrat immer wieder bemerkbar. Als Beispiel nannte er den kürzlich erfolgten Vorstoss von Toni Niederberger zu chinesischen Randsteinen, der für Wirbel sorgte. Auf Einladung des Präsidenten traf sich die SVP Nidwalden mit Marco Chiesa von der SVP-Schweiz im vergangenen Juni zum Rotzberg-Rapport.

Gastreferent schlägt martialische Töne an

Wie man im Alleingang Volksinitiativen lancieren und gewinnen kann, darüber referierte der Gastreferent Walter Wobmann. Der gebürtige Entlebucher hielt fest, dass nicht er allein das Verhüllungsverbot durchgebracht habe, sondern ein Team. Doch gleich am Anfang seiner Ausführungen machte Walter Wobmann deutlich:

«Eine Abstimmung ist wie ein Krieg.»

Es brauche Waffen, Leute und eine Strategie. Wichtig sei unter anderem den Gegner zu studieren. «Wenn man den Gegner nicht kennt, kann man nicht gewinnen.» Grossen Wert legte Wobmann auf die Nähe zum Volk. «Da spürt man was die Leute bewegt.»

Vizepräsident Bruno Niederberger und Protokollführerin Lilian Bruggmann traten zurück und wurden mit grossem Applaus verabschiedet. An ihrer Stelle wählte die Versammlung die Kommunikationsfachfrau Nina Hermann (31) aus Stansstad und den Ennetmooser SVP-Ortspräsidenten Werner Odermatt (48) in den Vorstand.

Präsident Roland Blättler (links) mit Lilian Bruggmann, Bruno Niederberger und Nina Hermann (31). Ebenfalls neu gewählt ist Werner Odermatt (48). Bild: Richard Greuter (Stans, 2. Juli 2021)

Die Rechnung von Theres Niederberger schloss bei einem Aufwand von 36'743 mit einem Mehrertrag von 3'800 Franken ab. Für das kommende Jahre rechnet Niederberger mit einem Ausgeglichenen Budget mit einem Aufwand von rund 35'000 Franken.