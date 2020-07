Walter Sigi Arnold erhält Stipendium von Landis & Gyr – jetzt beschäftigt den Urner der Frevel an der Natur Der Urner Berufsschauspieler und Sprecher kann sich dank dem Geld intensiv mit einem Buch eines verstorbenen Westschweizer Dichters auseinandersetzen – ohne finanziellen und zeitlichen Druck.

Walter Sigi Arnold setzt sich mit dem Buch «Die grosse Angst in den Bergen» von Charles Ferdinand Ramuz auseinander. Bild: Ingo Hoehn

Auf einer Alp oberhalb eines kleinen Dorfes ist seit 20 Jahren kein Vieh mehr gesömmert worden. Damals sind dort unter mysteriösen Umständen mehrere Leute ums Leben gekommen. Die Alten im Dorf raten daher von einer Nutzung des Landes ab. Die Jüngeren denken ans bitter nötige Geld und können sich schliesslich durchsetzen. Die Rückkehr auf die Alp endet jedoch fatal: Die Maul- und Klauenseuche bricht aus, und sämtliche Hirten sterben.

Nein, diesmal ist es keine Urner Sage, die Walter Sigi Arnold beschäftigt. Vielmehr stammt die Geschichte, die ein böses Ende nimmt, von Charles Ferdinand Ramuz. Sein Buch «Die grosse Angst in den Bergen» ist einer der wichtigsten Romane des verstorbenen Westschweizer Dichters. Das Werk fasziniere ihn, sagt Arnold. «Es thematisiert das Leben in den Bergen und den Umgang mit den Lebewesen.» Der Frevel an der Natur räche sich, die Seuche bringe schliesslich alle Menschen im Tal um.

Walter Sigi Arnold erhält nun reichlich Zeit, sich ausführlich mit dem Werk und dem Thema zu beschäftigen. Der Urner Berufsschauspieler und Sprecher hat ein mit 25'000 Franken dotiertes Stipendium der Landis & Gyr Stiftung zugesprochen bekommen.

Thema vor Coronazeit gewählt – jetzt brandaktuell

Für das Werkstipendium musste er sich bewerben und eine Idee einbringen, die er künstlerisch umsetzen möchte. Das Thema ist zwar jetzt brandaktuell, ausgesucht aber hatte es sich Arnold bereits vor der Coronazeit. Die Geschichte von Ramuz erinnert an eine Sage im Französisch sprechenden Unterwallis. Wie er diese nun künstlerisch umsetzen will, ist noch offen. Arnold könnte sich einen Theatertext in Mundart, einen Abend mit Musik und Text oder auch ein Bühnenstück vorstellen. «Noch ist vieles möglich», sagt er. Abgesehen vom bösen Ende, das sich langsam abzeichnet, bietet Ramuz Buch aber auch «eine wunderbare, wenn auch tragische Liebesgeschichte», sagt Arnold.

Über den Preis freut er sich gleich doppelt: Einerseits erhält er einen künstlerischen Freiraum: «Dank dem Stipendium kann ich mich nun ohne Druck, zeitlich und finanziell, mit dem Stoff beschäftigen.» Andererseits ist es auch eine Ehre: «Das Werkstipendium ist eine Anerkennung für das, was ich bisher geleistet habe.» Teilnahmeberechtigt für ein Werkstipendium sind Schweizer Künstlerinnen und Künstler aller Sparten mit anerkanntem Leistungsausweis oder solche anderer Nationalität, welche aktuell seit mehr als drei Jahren offiziell in der Schweiz Wohnsitz haben. Mehr als 100 Bewerbungen gingen ein. Die Werkstipendien sind nicht für am Anfang ihrer Karriere stehende Künstler gedacht.

Auch die Urner Sagen lassen ihn nicht mehr los

Ein längerer Aufenthalt in einem Atelier im Ausland, wie es die Landis & Gyr Stiftung auch vergibt, würde Walter Sigi Arnolds Arbeitsweise weniger entsprechen. Daher sei er sehr froh um den nun erfolgten Zuspruch, der es ihm erlaube, sein Projekt in der Deutsch- und allenfalls mit einem Abstecher in die Westschweiz umzusetzen, so Arnold. Einen Namen geschaffen hat er sich in den vergangenen Jahren, indem er sich, nebst anderem, intensiv mit Urner Sagen auseinandergesetzt hat. Seit mehr als 25 Jahren und an über 120 Aufführungen hat er diese im «träfen» Urner Dialekt vorgetragen – musikalisch begleitet und untermalt von Beat Föllmi. Im Herbst ist erneut eine Veranstaltung im Kellertheater im Vogelsang in Altdorf geplant.

Livehörspiel, eine Soiree Littéraire und verschiedene Hörbücher

Und was hat Arnold sonst noch geplant? Im 2021 soll zusammen mit Buschi Luginbühl ein Livehörspiel im Theater Uri über den Schriftsteller Meinrad Inglin aufgeführt werden. Zu erleben sein soll dieses auch in Schwyz, Einsiedeln, Stans, Sarnen, Wädenswil und Luzern. Isabelle Kaiser, eine Schriftstellerin, die in Beckenried gelebt hat, und ihr Zeitgenosse Carl Spitteler stehen im Zentrum einer musikalisch-literarischen Soiree Littéraire, welche im Oktober Premiere haben wird. Und seit vielen Jahren spricht Arnold auch regelmässig Hörbücher für die Schweizerische Blindenbibliothek.

Viele verschiedene Projekte also. «Es sind aber ver-rückte Zeiten», sagt er. Der Bindestrich im Wort ver-rückt ist ihm dabei wichtig. «Wir müssen aufgrund sich möglicherweise ändernder Schutzbestimmungen kurzfristig schauen, was möglich ist und was nicht.»