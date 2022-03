Walter Tresch Eine Urner Skigrösse geht auf Skisafari Der ehemalige Urner Skirennfahrer absolvierte mit seiner Frau und seinem Sohn in den vergangenen Tagen eine Tour d'Uri.

Walter, Rita und Johnny Tresch genossen bei herrlichstem Winterwetter eine Skilift-Safari im Urnerland. Bilder: PD (Haldi, 2. März 2022)

Eine ganz besondere Tour d’Uri hat der ehemalige Urner Skirennfahrer Walter Tresch in diesen Tagen zusammen mit seiner Frau Rita und mit seinem 35-jährigen Sohn Johnny absolviert. «Es war schon längere Zeit der grosse Wunsch des jüngsten unserer vier Kinder, mindestens eine Fahrt mit jedem der im Kanton Uri betriebenen Skilifte zu erleben», erklärte Walter Tresch. So ging es für das Familientrio auf der dreitägigen Urner Skilift-Safari der Reihe nach zum Sportplausch in die Skigebiete Ratzi, Biel, Haldi, Eggberge, Brüsti, Gitschenen, Wiedenberg Bristen, Realp und auf den Gemsstock in Andermatt sowie zum Abschluss in die SkiArena Andermatt/Oberalp/Sedrun.

Zufällige Begegnung mit Schweizer Meisterin

Und wie der Zufall so spielt: Auf dem Haldi kam es für Walter Tresch am vergangenen Mittwoch zu einer unerwarteten und umso erfreulicheren Begegnung mit einer weiteren ehemaligen Urner Skigrösse, nämlich mit der Schweizer Slalommeisterin von 1970, Hedy Wyrsch-Schillig aus Seedorf. Die 72-jährige gebürtige Haldibergerin genoss den herrlichen Wintertag zusammen mit ihrem Enkelkind Ina und mit ihrer Schwester Margrith Arnold-Schillig beim Skifahren auf der Schattdorfer Sonnenterrasse.

Margrith Arnold-Schillig zusammen mit den ehemaligen Urner Skigrössen Walter Tresch und Hedy Wyrsch-Schillig. Bilder: PD (Haldi, 2. März 2022)

Beste Werbung für Uri

Walter, Rita und Johnny Tresch, die heute im Bündnerland leben, zeigten sich nach ihrer Tour d’Uri begeistert vom speziellen Charme, den die kleinen und gemütlichen Skigebiete ihres Heimatkantons ausstrahlen. «Was die Betreiber mit ihrem idealistischen Einsatz leisten, verdient grosse Achtung und ist beste Werbung für Uri», zeigten sich Walter, Rita und Johnny Tresch nach den paar gemütlichen und unbeschwerten Stunden in den Urner Bergen überzeugt. (bar)